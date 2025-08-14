X（旧Twitter）で話題になっているのは、留守番カメラに映った兄猫とポメラニアンさんのお姿。あまりにも尊すぎるその光景は記事執筆時点で319万回を超えて表示されており、9.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：部屋に設置したカメラを覗いた結果→犬と猫が一緒に…種族を超えた『尊すぎる光景』】

留守番カメラを覗いた結果→犬と猫が一緒に…

Xアカウント『@Lemon0517ch』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「レモン」くんとポメラニアン「ポテチ」くんのお姿。

この日、飼い主さんは外出先で何気なくお留守番カメラから、室内の様子を覗いてみることにしたのだといいます。

まさかの『尊すぎる光景』に9万いいねの反響

カメラに映ったのは、何やらお部屋の中を見回りするかのように、凛々しく歩くレモンくん。

そしてその後ろからついて歩いていたというポテチくんは、途中からぴったりと横に並びながら、レモンくんのお顔を至近距離で覗き込むようにして歩いていたのだそう。

何か相談事をしているのか、はたまた内緒話をしているのか…。ぴったりとシンクロしながら歩く姿はまさに『兄弟』という表現がぴったりで、あまりにも尊いものだったよう。

何か物音がしたのか、後ろをハッと振り返る仕草もぴったりシンクロ。何気なく覗いた留守番カメラに映った宝物のような光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「まさかの並走ですか！？尊すぎる」「モフモフ具合も似てますね」「どちらにもなれそうなワンニャン」「天国みたい」「毎日見られるなんて幸せですね」など、多くの絶賛コメントが寄せられています。

仲良し兄弟の日常が大人気

6歳のレモンくんは、4つ年下のポテチくんと家族になったその日から、素晴らしいお兄さんとして優しく接してきたのだそう。そのおかげでポテチくんはすっかりお兄ちゃんっ子に成長。

いつでもどこでも寄り添い、仲良く過ごすようになり、今では仕草や行動までそっくりになってきたのだとか。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすポテチくん、レモンくんの日常は、日々多くの人々にたくさんの癒しと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Lemon0517ch」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。