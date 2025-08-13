「それ可愛い！」褒められそう♡【ZARA】夏映え100点♡「ビーズバッグ」

夏コーデの相棒になってくれそうな、キラキラ可愛いビーズバッグを【ZARA（ザラ）】で発見！ たっぷりとビーズをあしらったディテールで、夏の光に反射してアクセントになりそう。今回は、アクセサリー感覚で使えるミニサイズのバッグをピックアップ。ZARAらしいセンスが光るバッグは、「それ可愛い！」と周りから褒められるかも。

夏の青空に映える爽やかなイエロー

【ZARA】「ミニビーズ バケットバッグ」\6,590（税込）

夏の青空にマッチしそうな、フレッシュなイエローのビーズバッグ。ざっくりとした編み目でカジュアルな雰囲気ながら、キラキラ光るビーズが上品さを引き出してくれそう。キュッと絞れる巾着袋が入っているため、中身が見えず安心。ショルダーストラップが付いており、コーデに合わせて手提げと肩掛けの2WAYで使えます。

さくらんぼのチャーム付き！ 可愛いを詰め込んだデザイン

【ZARA】「ファンタジービーズ ミニバケットバッグ」\8,590（税込）

赤いさくらんぼのチャームが映える、爽やかなブルーとホワイトのビーズバッグ。前後で柄が異なり違った表情を楽しめます。可愛らしいデザインですが、アクセサリー感覚で使える小さめサイズで大人も持ちやすいはず。内側にはファスナーポケット付き。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M