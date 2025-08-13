【たべっ子どうぶつLAND】1カ月で3万人超☆たべっ子水族館プレゼント中！ 新作バーガーも登場
今年の夏大注目の『たべっ子どうぶつLAND』、感謝の気持ちを込めて、先着1万名様に「たべっ子水族館」プレゼント中！ うさぎさん＆ひよこさんの可愛い新作バーガーも8月20日より登場するよ♪
横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）で、9月28日（日）まで期間限定で開催中の体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』。本年は「ビスケットファクトリー」をテーマに開催されてる本イベント、なんと開催1カ月で来場者数3万人越えという人気っぷりだ。
そんな注目のイベントに、8月20日（水）より新たなフードメニューがやってくる！
大人気の「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガー」に、うさぎさん<アボカド&にんにく醤油>とひよこさん<てりやきソース>が新登場、「こんがりビスケット型サンドイッチBOX」は具材を＜たまご、ツナマヨ、ピーナツバター、レモンクリーム＞に一新される。
ノベルティも一新される予定となっており、フード＆ドリンク購入ノベルティとして、2500円以上ご購入の方には「オリジナルチャーム どうぶつさんチャーム（ランダム9種）」、グッズ購入ノベルティとして、3000円以上ご購入の方には「オリジナル実写チャーム 実写フェイスチャーム（ランダム9種）」がお渡しされる。
また、『たべっ子どうぶつLAND』が、オープンから1カ月で来場者数が3万人を突破したことを記念して、感謝の気持ちを込めて先着1万名に「たべっ子水族館」をプレゼントするキャンペーンを開催中（※無くなり次第終了）。今後も来場者数に応じたキャンペーンを企画していくとのことなのでお楽しみに！
そして『たべっ子どうぶつLAND』での楽しい思い出の写真で参加できるフォトコンテストが8月12日（火）より開催。
『たべっ子どうぶつLAND』公式Instagramアカウント（@tabekko_land）をフォローし、「#たべっ子どうぶつLANDフォトコンテスト」をつけてご自身のInstagramアカウントに思い出の写真を投稿。
その後、『たべっ子どうぶつLAND』公式サイトの応募フォームに必要事項を記載して応募完了！
グランプリに選ばれると、クッションやシュシュなど可愛いアイテムがたっぷり詰まった「たべっ子どうぶつLANDオリジナルグッズセット」が、準グランプリには「たべっ子どうぶつLAND」のフードノベルティなどのチャームが取り揃えられた「ノベルティチャームセット」がプレゼントされる。
さらに、8月22日（金）より順次発売予定の「たべっ子どうぶつ」とCONVERSEを代表するアイコン「ALL STAR」によるスペシャルコレクションが、同日より『たべっ子どうぶつLAND』のGOODS STOREでも販売することが決定。
遊び心にあふれたコレクションをぜひ楽しんでみてね。
（C）ギンビス
