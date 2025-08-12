浦和が公開練習を実施

浦和レッズは8月12日に公開練習を実施した。

夏休み中とあって多くの子供たちの姿があり、設置されているスタンド席に入りきらない約350人が訪れた。GK西川周作は「嬉しいですね、また来てほしい」と笑顔だった。

夏休み期間で多くの親子連れや子供たちがトレーニング会場を訪れるなか、浦和のスタッフからは、子供たちに向けてクラブのステッカーがプレゼントされていた。大きな声も響く中でGKトレーニングを行った西川は、「本当に嬉しいですね。夏休みのいい思い出に、普段は見られない練習が見られたと思うので、また見に来てほしいです」と話した。

そして、浦和のGKウェアを着用した子供たちもいただけに、「子供たちには練習も見てもらいたいですし、試合だけだと分からないこともあると思いますからね。GKトレーニングも試合だと見られないと思うので、もう少し公開練習があるといいなと思うんですけどね」と話していた。

浦和は8月16日に名古屋グランパスと対戦するが、試合日には埼玉スタジアムで「炎日」と銘打った企画もされ、さまざまな夏祭りを連想させるようなイベントが行われる。西川は「お祭りは好きでしたし、小学生のころなどよく行っていました。それプラス、僕たちの試合も見てもらえるのは素晴らしいと思うので、まずは子供たちに炎日を楽しんでもらって、僕たちの勝つ姿を見せて最後に『We are Diamonds』を歌えればというのが、理想だなと思っています」と話した。

一方で、この日の公開練習は午前9時30分のスタートで曇天模様でありながらも、かなりの気温と湿度だった。8月9日のJ1第25節、横浜FC戦では試合中に急病人が発生して試合を中断してメディカルスタッフやドクターが対応するに至った。その際にGKのポジションから水のボトルを持ってスタンドのすぐそばまで駆け寄っていた西川は「最近の日本は異常な暑さですから、見に来てくれる方は水分を取るとか。曇っていても身体への負担はすごいので、注意深く意識してもらえたら」と、観戦に訪れるサポーターを気遣っていた。

すでにチケットの発券枚数が4万枚を超えているという名古屋戦で、西川が子供たちに勝利を届けるプレーを見せられるか注目される。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）