¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ß¥¢¥ó¥·¥ó¤Îå«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¼ê¤ò°®¤ë¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢ABEMA¤Ç7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥¢¥ó¥·¥ó¤Îå«¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿Ì¤¨¤ë¼ê¤ò°®¤ë¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡õ¥¢¥ó¥·¥ó
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡ØBOYS II PLANET K¡Ù¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿52¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤È¡¢¡ØBOYS II PLANET C¡Ù¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿28¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤¬½é¤á¤Æ¹çÎ®¤·¤Æ¹Ô¤¦¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÂ³¤¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£aespa¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¡ÖWhiplash¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ÖALL STAR¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃíÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¥Á¡¼¥à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¿Íµ¤¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥æ¥á¥¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥¤¡¦¥ê¥ª¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤È¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÎý½¬À¸¤¬½¸¹ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¡È¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÏÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÎý½¬À¸¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡Ö1°Ì¤Ï¥¢¥ó¥·¥ó¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥·¥ó¤Ø¤Î¹âÉ¾²Á¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´üÂÔ°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄËÎõ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤â¡ÖWhiplash¡×¤Î¿¶ÉÕ»Õ¤«¤é¡Ö¤É¤³¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÏÉô²°¤Î¶ù¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ÉÍî¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥æ¥á¥¤«¤é¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï·¯¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤â¤¦¾¯¤·¿®¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¤½¤Ð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥·¥ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏËÜÎÎÈ¯´ø¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¥·¡¼¥ó¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥·¥ó¡×¤È2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬X¤ÎÆüËÜ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
