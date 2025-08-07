「漢方でやせる」は本当? 薬剤師が教える正しいダイエット漢方の使い方

漢方薬は自然由来の生薬から作られ、私たちの体のバランスを整えるために古くから使われてきた伝統的な医薬品です。最近では、食欲を抑える目的で注目される漢方薬もあり、ダイエットとの関係にも関心が高まっています。今回は、そんな漢方薬の基本と選び方について、薬剤師の大田さんにお聞きしました。

監修薬剤師：

大田 優実（薬剤師）

大学卒業後、調剤薬局に就職。管理薬剤師の経験を経て、現在はドラッグストアに勤務。OTC医薬品も含め、医薬品の正しい使い方を伝えられるよう日々活動。

編集部

そもそも漢方薬とはどんなものですか？

大田さん

漢方薬の原料は生薬と言われ、草、木、動物、鉱物など自然由来のものを指します。漢方薬の指標の一つに「気・血・水」というものがありますが、「気」とは生命エネルギー、「血」とは血液など全身の組織に栄養を与えるもの、「水」とは汗やリンパ液など血液以外の体液を指します。この「気・血・水」3つのバランスが取れていないと不調を起こすと考えられており、漢方薬はこれらのバランスを取るよう手助けをしてくれます。 もう一つ、漢方薬の重要な指標に「証」があります。「証」には「虚証」「実証」があり、「虚証」とは体力がない、寒がり、胃腸が弱く下痢気味などが当てはまり、「実証」には体力がある、暑がり、便秘気味などが当てはまります。漢方薬はこういった指標を元に個人に合った漢方薬を選んでいきます。

編集部

食欲を抑える漢方薬とは何ですか？

大田さん

その名の通り、食欲を抑制する漢方薬を指します。代表的なもので言えば、「防風通聖散（ぼうふうつうしょうさん）」「防已黄耆湯（ぼういおうぎとう）」「大柴胡湯（だいさいことう）」などが挙げられます。

編集部

例に挙げた漢方薬を飲めば、ダイエットの効果が期待できますか？

大田さん

漢方薬により体質改善をした結果として、体重が落ちるというダイエット効果は期待できます。ですが、どれを飲んでも効果が出るという訳ではなく、漢方薬は体に合ったものを選ぶことが重要となってきます。

編集部

選び方に何かポイントがありますか？

大田さん

「防風通聖散」は代謝を上げて余分な脂肪を減らす効果があります。なので、お腹周りに脂肪がつき、便秘気味で脂っこい食べ物を好む「実証」タイプの人に合っていると考えられます。「防已黄耆湯」は余分な「水」を排泄することにより水太りや浮腫みを改善する効果があります。体力が中等度以下、疲れやすく、汗のかきやすい「虚証」タイプの人に合っていると考えられます。「大柴胡湯」は脂質代謝を改善する効果があります。これは、便秘気味でストレスを感じやすく、肥満体型である「実証」タイプの人に合っていると考えられます。

※この記事はメディカルドックにて【【薬剤師に聞く】｢食欲を抑える漢方薬｣は効果ある？ ダイエット効果や副作用、漢方薬の正しい選び方について】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。