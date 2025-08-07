再生回数108万回を突破したのは、Instagramアカウント『株式会社Connect』に投稿された、猫ちゃんの入社式の光景。保護主さんが経営する会社の新入社員として入社することになった猫ちゃんの光景に、「やる気満々ですね」といったコメントが寄せられることに。たった1週間で大出世を果たした猫ちゃんに、「エリート過ぎるｗ」と驚きの声も寄せられることとなりました。

【動画：新入社員として迎えられた保護ネコ……入社1週間後の『まさかの光景』】

新入社員として入社することになったエースくん

子猫のエースくんは、『株式会社Connect』の会社の外にいるところを保護され、会社の仲間として迎え入れられたのだそう。

この日は、そんな新入社員エースくんの入社式。社長さんはエースくんがこれから立派な社員として働けるよう、辞令を作成してくれたのでした。

他の社員さんと同じように、エースくんを温かく迎え入れてくれるその光景に、ほっこりした気持ちになります。

辞令に書かれていたエースくんの役職は…

エースくんの入社式を行うため、辞令を作成した社長さん。プリンターから出てきた立派な辞令を手にした社長さんは、それを持って社員さんのもとへ向かいます。すると、社員さんは仕事の手を止めて、社長さんから渡されたエースくんの辞令を確認してくれたそう。

そこで、社員さんはあることに気づきます。なんと…エースくんの役職が"副社長"になっていたのでした！その一文を見つけた社員さんは、新入社員のまさかのスピード出世に驚きの表情。

入社してわずか1週間で副社長にまで上りつめたエースくんの今後の活躍に、期待が高まります。

野心家な副社長・エースくん

そうして、入社式を迎えた新入社員兼副社長のエースくん。社長さんがエースくんの入社式で辞令を読み上げると、エースくんは社長さんの膝に前足を乗せて、真剣にその様子を見守ります。

その直後、エースくんは"まさかの行動"に出ることに。なんと…エースくんは社長さんが読んでいた辞令書に噛みついたのでした！

その姿は「早く権力よこせ」とでもいうかのよう。今年の新入社員は、ギラギラの野心の持ち主のようです。（笑）

そんな大型新人が会社の一員に加わった『株式会社Connect』。きっとエースくんの存在によって、社内の雰囲気はこれまで以上に一層賑やかになっていくことでしょう。

エースくんの入社式の光景には、「エースさん、副社長就任おめでとうございます！」「エース副社長さま、任務遂行頑張って！」「こんな副社長がいる会社いいなぁ」といった、エールの声が寄せられることに。

Instagramアカウント『株式会社Connect』だけでなく、Youtubeチャンネルでも期待の新人エースくんの活躍や、社内の日々の様子が投稿されていますよ。

エースくん、社長さん、社員の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「株式会社Connect」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。