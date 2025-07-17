ANA¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç²¼Á·¥í¥Ü¥Ã¥È¤òËÜ³Ê±¿ÍÑ³«»Ï¡¡Ç¯´ÖÌó684Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢Ìó7³ä¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¡×
¥Á¥§¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëDFA Robotics¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ª¤è¤ÓÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Î¡ÖANA SUITE LOUNGE/ANA LOUNGE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¼¤²Á·¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖHolaBot¡Ê¥Û¥é¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2024Ç¯6·î¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï°Ê¹ß¡¢°ÂÁ´À¡¦ÀÅ½ÍÀ¡¦ÁàºîÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÀþ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎÀµ¼°±¿ÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡ü²¼¤²Á·ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ÈÈþ´Ñ¤¬²ÝÂê
ANA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤ÈÀö¤¤¾ì¤òÂæ¼Ö¤Ç±ýÉü¤¹¤ë²¼¤²Á·ºî¶È¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î¿©´ï¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÀö¤¤¾ì¤Ç¤â¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Âæ¼ÖÁö¹Ô»þ¤ÎÁû²»¤¬ÀÅ¤«¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¶õ´Ö¤ÎÈþ´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¡¦Âè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ª¤è¤ÓÀ®ÅÄ¶õ¹Á¹ñºÝÀþ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HolaBot¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü7³ä¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÈÂÎÅªÉé²Ù·Ú¸º¤ò¼Â´¶¡¢Ç¯´ÖÌó684Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤â
Æ³Æþ¤Ë¤è¤êÊ£¿ô¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó70Ì¾¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÌó70%¤¬¡Ö¿ÈÂÎÅªÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ255²ó¤Î²¼¤²Á·¤òÂåÂØ¤·¡¢²¾¤Ë»þµë1,500±ß¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´ÖÌó684Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Áû²»¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤Áö¹Ô¤È¡¢¿©´ï¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾å¼Á¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¶õ´Ö¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©´ï¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢Àö¤¤¾ì¤Îºî¶ÈÎÌ¤ÎÇÈ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊ¿½à²½¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ü¶ÈÌ³²þÁ±¤äÈþ´Ñ°Ý»ý¤Ë´óÍ¿
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢CX¿ä¿Ê¼¼¤Î°ð°æ»á¤Ï¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´ÖÆâ¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ê·°Ïµ¤¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤«¤â·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÈÂÎÅªÉé²Ù¤Î·Ú¸º¡¢²¼¤²Á·¤È¤¤¤¦Ã±½ãºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£DFA Robotics¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ANA¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îº´Ìî»á¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë±¿ÈÂ¤Ç¤¤ë¤¿¤á±ø¤ì¤¿¿©´ï¤¬¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤ËÂÚÎ±¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤âÈþ´Ñ°Ý»ý¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Àö¤¤¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²þÁ±¸ú²Ì¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
DFA Robotics¤Ïº£¸å¤â¡¢¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÉÂ±¡¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¡Ö½Å¤¯¡¦Ã±Ä´¡¦±ýÉü¤¬Â¿¤¤¡×¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯6·î¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï°Ê¹ß¡¢°ÂÁ´À¡¦ÀÅ½ÍÀ¡¦ÁàºîÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÀþ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎÀµ¼°±¿ÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡ü²¼¤²Á·ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ÈÈþ´Ñ¤¬²ÝÂê
ANA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤ÈÀö¤¤¾ì¤òÂæ¼Ö¤Ç±ýÉü¤¹¤ë²¼¤²Á·ºî¶È¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î¿©´ï¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÀö¤¤¾ì¤Ç¤â¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Âæ¼ÖÁö¹Ô»þ¤ÎÁû²»¤¬ÀÅ¤«¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¶õ´Ö¤ÎÈþ´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¡¦Âè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ª¤è¤ÓÀ®ÅÄ¶õ¹Á¹ñºÝÀþ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HolaBot¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü7³ä¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÈÂÎÅªÉé²Ù·Ú¸º¤ò¼Â´¶¡¢Ç¯´ÖÌó684Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤â
Æ³Æþ¤Ë¤è¤êÊ£¿ô¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó70Ì¾¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÌó70%¤¬¡Ö¿ÈÂÎÅªÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ255²ó¤Î²¼¤²Á·¤òÂåÂØ¤·¡¢²¾¤Ë»þµë1,500±ß¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´ÖÌó684Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Áû²»¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤Áö¹Ô¤È¡¢¿©´ï¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾å¼Á¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¶õ´Ö¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©´ï¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢Àö¤¤¾ì¤Îºî¶ÈÎÌ¤ÎÇÈ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊ¿½à²½¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ü¶ÈÌ³²þÁ±¤äÈþ´Ñ°Ý»ý¤Ë´óÍ¿
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢CX¿ä¿Ê¼¼¤Î°ð°æ»á¤Ï¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´ÖÆâ¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ê·°Ïµ¤¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤«¤â·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÈÂÎÅªÉé²Ù¤Î·Ú¸º¡¢²¼¤²Á·¤È¤¤¤¦Ã±½ãºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£DFA Robotics¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ANA¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îº´Ìî»á¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë±¿ÈÂ¤Ç¤¤ë¤¿¤á±ø¤ì¤¿¿©´ï¤¬¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤ËÂÚÎ±¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤âÈþ´Ñ°Ý»ý¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Àö¤¤¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²þÁ±¸ú²Ì¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
DFA Robotics¤Ïº£¸å¤â¡¢¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÉÂ±¡¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¡Ö½Å¤¯¡¦Ã±Ä´¡¦±ýÉü¤¬Â¿¤¤¡×¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£