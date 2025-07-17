°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢ÊÅ²¼¤¬¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÇ¼Á¡Ö¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¬È´·²¡×Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¡È¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¡É¸÷¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3Áª
¡Ö¶¯¤¤¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹¬¤»¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¡×±àÍ·²ñ¤Ç¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ
¡È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤È´·²¡É¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ
¡¡2021Ç¯12·î¤ËÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÄ¹½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¸å¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê²óÅú¤Ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬°ì½Ö¤ÇÏÂ¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸øÌ³¤òÃ´¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï³Æ½ê¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÈ¯¸À¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡Ø¹Ä¼¼¤ÎÁë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤Ä¤²¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤â¡¢ÀÞ¡¹¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î½Õ¤Î±àÍ·²ñ¤Ç¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤Î²£ÈøÃéÂ§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£²£Èø¤µ¤ó¤¬¡È»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¡¢°¦Ç¤Î·ò¹¯¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡È¹¬¤»¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡É¤È½Ö»þ¤Ëµ¡Å¾¤¬Íø¤¤¤¿ÊÖÅú¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌ¶Ë°è¸¦µæÁ¥Ì¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤ì¤¿ºÝ¤â¡Ö¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤²¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÅþÃå¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ÆÆâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¿Í¤¬¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬À²¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡È¤³¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯ÊÖÅú¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³Æ½ê¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¡É¡£¤³¤ì¤Ï¤´Î¾¿Æ¡¢ÆÃ¤ËÊÅ²¼¾ù¤ê¤À¤È¡¢¤¢¤ëµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²áµî¤Ë¡¢ÊÅ²¼¤¬¤¢¤ëÊý¤ÈÆâ¡¹¤Ëº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÍ½Äê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç»ø½¾¤¬¡È¤½¤í¤½¤í¤ª»þ´Ö¤¬¡Ä¡Ä¡É¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡È¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤È¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÅ²¼¤Ïº©ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¶²½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾éÃÌ¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÊÅ²¼¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¡É
¡¡ÊÅ²¼¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ëÀè¡¹¤Ç¤â¡¢²ñÏÃ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ä¾éÃÌ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¡¢Á°½Ð¤Î¤Ä¤²¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö2019Ç¯¤Î²Æ¡¢¤´°ì²È¤ÇÆÊÌÚ¸©¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢JR¤ÎÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÅ²¼¤Ï¸òÎ®Ãæ¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç³Û¤Î´À¤ò¿¡¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡È¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¤ÈÒì¤«¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎÙ¤Ë¤¤¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤â°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¿á¤½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¡¹¤â°ì½Ö¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊÅ²¼¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ï³¤³°¤Ç¤âºã¤¨¤ï¤¿¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë²í»Ò¤µ¤Þ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤é¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤Ç¡ØNARUTO¡Ê¥Ê¥ë¥È¡Ë¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡È»ä¤ÏÆÁ¿Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡É¤ÈÊÖÅú¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Î³ØÀ¸¤â¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Ä¤²¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÅ²¼¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÈ´·²¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«È´¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢
¡ÖºòÇ¯¡¢ÊÅ²¼¤È¿Æ¤·¤¤Êý¤¬¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡È°¦»Ò¤ÏÀÎ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡È¤½¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡É¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Öµ¤¸¯¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤Ä¤²¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÊÅ²¼¤ä¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¤¡¢Ã¯¤â¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¤Ï¾éÃÌ¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤ò²ñÏÃ¤Ë¸ò¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¶ÛÄ¥¤ò²ò¤¤Û¤°¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤ÈÇÒ»¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÊÅ²¼¤Î¤ª»Ñ¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¡È¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë²ñÏÃ¡É¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÅ²¼¾ù¤ê¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤Ïµ±¤Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£