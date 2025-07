【レベルファイブ サマーセール】 実施期間:7月30日まで

レベルファイブは「レベルファイブ サマーセール」を7月16日から開始した。実施期間は7月30日まで。

今回のセールでは「メガトン級ムサシW」や「妖怪学園Y」、「妖怪ウォッチ4++」などが半額で販売されている。この他プレイステーション 4版「二ノ国II レヴァナントキングダム」は83%引きの1,496円での販売となっている。ダウンロードカードやダウンロード番号での購入は対象外となる。

対象商品(Nintendo Switch)

・メガトン級ムサシW スタンダードエディション(2,470円)

・メガトン級ムサシW デラックスエディション(3,460円)

・メガトン級ムサシW エディションアップグレード(DLC)(1,260円)

・妖怪学園Y ~ワイワイ学園生活~ DX入学セット(3,150円)

・妖怪学園Y ~ワイワイ学園生活~(2,400円)

・妖怪学園Y DLC スペシャルダンジョン挑戦パック(250円)

・妖怪学園Y DLC 超ブースト成長パック(250円)

・妖怪学園Y DLC 人気者と共にパック①(250円)

・妖怪学園Y DLC 人気者と共にパック②(250円)

・妖怪学園Y DLC レアドロップ幸運パック(250円)

・妖怪学園Y DLC 新入生支援・スピード成長パック(250円)

・妖怪学園Y DLC 新入生支援・オススメ武器パック(250円)

・妖怪ウォッチ4++(3,560円)

・妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch(1,760円)

・二ノ国 白き聖灰の女王 for Nintendo Switch(3,020円)

・二ノ国II レヴァナントキングダム All In One Edition(3,190円)

・レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀 DX+(2,470円)

・スナックワールド トレジャラーズ ゴールド(3,280円)

対象商品(PS5)

・メガトン級ムサシW スタンダードエディション(2,475円)

・メガトン級ムサシW デラックスエディション(3,465円)

・メガトン級ムサシW エディションアップグレード(DLC)(1,265円)

対象商品(PS4版)

・メガトン級ムサシW スタンダードエディション(2,475円)

・メガトン級ムサシW デラックスエディション(3,465円)

・メガトン級ムサシW エディションアップグレード(DLC)(1,265円)

・妖怪学園Y ~ワイワイ学園生活~ DX入学セット(3,150円)

・妖怪学園Y ~ワイワイ学園生活~(2,400円)

・妖怪ウォッチ4++(3,564円)

・二ノ国 白き聖灰の女王 REMASTERED(3,025円)

・二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム COMPLETE EDITION(1,980円)

・二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム(1,496円)

・妖怪学園Y DLC スペシャルダンジョン挑戦パック(249円)

・妖怪学園Y DLC 超ブースト成長パック(249円)

・妖怪学園Y DLC 人気者と共にパック①(249円)

・妖怪学園Y DLC 人気者と共にパック②(249円)

・妖怪学園Y DLC レアドロップ幸運パック(249円)

・妖怪学園Y DLC 新入生支援・スピード成長パック(249円)

・妖怪学園Y DLC 新入生支援・オススメ武器パック(249円)

(C)LEVEL5 Inc.