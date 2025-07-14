¡Ö¼ò¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï¤¸¤Ä¤Ï¡Ö´í¸±¿®¹æ¡×¡ªÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÉûºîÍÑ¡×¤È¡ÖµÙ´ÎÆü¡×¤Î½ÅÍ×À¡ª
¥Ó¡¼¥ë¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥³¥¯¤ä¥¥ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¢¤´¤·¤ÎÁÖ²÷¤µ¤Þ¤Ç¤â¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ö´ª¤È·Ð¸³¡×¤Ë¡ÖºÇ¿·¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¡×¤òÍ»¹ç¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤ÏÀ¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¡¢È¯Ë¢¼ò¤ä¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³«È¯¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤¤¿¹ÚÊì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤Î¿¿¿ñ¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëÃí¤®Êý¤äÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌ¾¥Ó¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë²òÀâ¡ª
¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ë!
7000Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¿ÍÎà¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢
º£¤âÆü¡¹¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤«¤é²ÈÄí¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯°û¤à¥³¥Ä¤Þ¤Ç¾Ò²ð!
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ ¥Ó¡¼¥ë¤Î²Ê³Ø¡Ù(2018Ç¯´©¹Ô)¤ò°ìÉôºÆÊÔ½¸¤Î¾å¡¢¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÊÑ²½
½¬´·Åª¤Ë°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½ù¡¹¤Ë¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎADH¤ÈALDH·Ï¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ëÂå¼Õ¤¬8³äÄøÅÙ¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤ÎÌó2³ä¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Î¥ß¥¯¥í¥½¡¼¥à¤Ë¤¢¤ëÌôÊªÂå¼Õ¹ÚÁÇ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥ß¥¯¥í¥½¡¼¥à¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë»À²½¹ÚÁÇ·Ï¡ÊMEOS¡Ë¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MEOS¤Ë¤è¤ëÂå¼Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤È¿å¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎMEOS¤ÏÍ¶Æ³Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇMEOS³èÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÂå¼Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¿ì¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢MEOS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Âå¼Õ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³èÀ»ÀÁÇ¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¹±¾ïÅª¤ËMEOS¤¬Í¶Æ³¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ò¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°û¼òÎÌ¤¬ÁýÂç¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢MEOS¤ÏÌôÊªÂå¼Õ¤Î²òÆÇºîÍÑ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢°åÌôÉÊ¤Î¸ú¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ï¤¤ï¤á¤Æ´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¨¤Þ¤¹¡£
MEOS¤Î³èÀ¤ÏÃÇ¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤È¤ËÌá¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤ª¼ò¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤¬°ì°ø¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ¤ÎÂçÎÌ°û¼ò¤¬´ÎÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÙ´ÎÆü¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ò¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¿´ÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ï½÷À¤Î°û¼ò³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î°û¼òÎÌ¤âÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤¦°û¼òµ¡²ñ¤äÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥É¥ê¥ó¥«¡¼¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼ã¤¤Ç¯Îð¤Ç¡¢½ÅÆÆ¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÏÃËÀ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢°ß¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õ¹ÚÁÇ¤¬¼å¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ´Î¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼òÎÌ¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤ÏÃËÀ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢3Ê¬¤Î2ÄøÅÙ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÆü¾ïÅª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¤«WHO¤Î·èÃÇ
2012Ç¯»þÅÀ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´»àË´¤Î5¡¦9¡ó¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÌäÂê¤Ï°û¼ò¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢·ÐºÑÂ»¼º¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅªÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡§World Health Organization¡Ë¤Ï2010Ç¯¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÍ³²¤Ê»ÈÍÑ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÁí²ñ¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ÈÁ¼ÃÖ¡×¤È¤·¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤ÈÂÐ±þºö¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂÐºö¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò´Þ¤à10ÎÎ°è¤Î¡Ö¿ä¾©ÌÜÉ¸¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WHO¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÍ³²»ÈÍÑ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤òÈà¤é¼«¿È¤¬¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤æ¤À¤Í¤ëÊý¿Ë¤òºÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WHO¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯12·î¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë·ò¹¯¾ã³²ÂÐºö´ðËÜË¡¡×¤¬À®Î©¤·¡¢ÍâÇ¯6·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë·ò¹¯¾ã³²¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂ¿ÎÌ¤Î°û¼ò¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î°û¼ò¡¢Ç¥ÉØ¤Î°û¼òÅù¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¿´¿È¤Î·ò¹¯¾ã³²¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¡¢Áí¹çÅª¤«¤Ä·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤ëÀÕÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Ë¡¤Ï¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë·ò¹¯¾ã³²¤ÎÈ¯À¸¡¢¿Ê¹Ô¤ª¤è¤ÓºÆÈ¯¤ÎËÉ»ß¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÅØÎÏµÁÌ³¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥ë¤ÈÄËÉ÷¨¡¥×¥ê¥óÂÎ¤ÏËÜÅö¤Ë°¼Ô¡©
ÄËÉ÷¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥×¥ê¥óÂÎ¤¬¸¶°ø¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Âè1¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¾å°Ì¤ËÍè¤ë¼ÁÌä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄËÉ÷¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ëÇ¢»À¤Î¤â¤È¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥×¥ê¥óÂÎ¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥óÂÎ¤Ï¡¢ºÙË¦Ãæ¤Î³Ë»À¤Î¹½À®À®Ê¬¤Ç¡¢¥¢¥Ç¥Ë¥ó¤ä¥°¥¢¥Ë¥ó±ö´ð¤¬¤³¤ì¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥óÂÎ¤¬ÂÎÆâ¤ÇÂå¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¢»À¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¢»À¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤À¼Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¢¤È¤·¤ÆÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤Êª¼Á¤Ç¤¹¡£
·ìÃæ¤ÎÇ¢»ÀÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢ÀÏ½Ð¤·¤¿Ç¢»À¤Î·ë¾½¤¬Â¤Î»ØÉÕ¶á¤Ê¤É¤ËÎ¯¤Þ¤ê¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÄËÉ÷È¯ºî¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄËÉ÷È¯ºî¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤ÏÄÌ¾ï¡¢·ìÀ¶Ç¢»ÀÃÍ¤¬7¡¦0mg¡¿dL¤òÄ¶¤¨¤ë¾õÂÖ¤¬¿ôÇ¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¸å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤È·ãÄË¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢ÄËÉ÷È¯ºî¤¬·«¤êÊÖ¤·À¸¤¸¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄËÉ÷¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤è¤ëÇ¢»ÀÇÓÝõ¤Î°ã¤¤¤«¤é°µÅÝÅª¤ËÃËÀ¤ËÂ¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¸¡ºº¤ÎºÝ¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡ººÃÍ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ç¢»ÀÃÍ¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥ê¥óÂÎ¤¬¡¢Â¾¤Î¤ª¼ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ËÈæ¤·¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¥×¥ê¥óÂÎ¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¡¼¥ë100g¤¢¤¿¤ê¤Î¥×¥ê¥óÂÎ´ÞÎÌ¤¬Ìó6¡Á11mg¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ð¡¼¤äÀÖ¿È¤Îµû¡¢´³Êª¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î20¡Á40ÇÜ°Ê¾å¤Î¥×¥ê¥óÂÎ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¢»À¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¡¢¿©Êª¤È¤·¤ÆÂÎ³°¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆüÊ¿¶Ñ¤Ë¤·¤ÆÂÎÆâ¤Ç500mg¤ÎÇ¢»À¤¬»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¿©ÉÊ¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ëÎÌ¤Ï°ìÆüÌó100mg¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ600mg¤ÎÇ¢»À¤¬Æü¡¹¡¢¿·¤¿¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¿ÕÂ¡¤ò·Ð¤ÆÇ¢¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇ¢»À¤Ï°ìÆüÊ¿¶Ñ450mg¡¢´À¤ä¾Ã²½±Õ¤ËÍÏ¤±¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬150mg¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áý²ÃÊ¬¤È¤Û¤ÜÆ±ÎÌ¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Û¤É°û¤ß²á¤®¤¿¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¿©À¸³è¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢·ò¾ï¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ë¤âÇ¢»À¤òÀ¸À®¤·¡¢¤«¤ÄÇ¢»ÀÂå¼Õ¤òÁË³²¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀÝ¼è¤ÏÄËÉ÷¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤Î¤ª¼ò¤Ç¤â°û¤ß²á¤®¤ì¤ÐÄËÉ÷¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤òËèÆü¿´¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤Ç¢»À¤ÎÇÓ½Ð¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¢ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¿åÊ¬¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾åÅÄ,
ºë¶Ì,
Êè,
»ûÅÄ²°,
Åìµþ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡