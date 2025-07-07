¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¤Î¥µ¥¤¥³¡¼!?¡× ¶áÆüÃæ¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤¬Í½þÅ¸³«¤« ¶áÇ¯¡Ö¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿È¯¡×¤Ç²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡© 7·îÃæ¤ËÀéÍÕ¸©¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«
¡Á¥í¡¼¥½¥ó¡¦ÍÎÁ¼ÖÃæÇñ¼Â»Ü¤«¡©¡Á
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¼ÖÃæÇñ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥È¥¤¥ì¤¬»È¤¨¤Æ¡¢¥´¥ß¤â½Ð¤»¤Æ¡¢ÅÅ¸»¤â¤È¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬2025Ç¯7·î6Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬¹âÂ®SA¤Ç¡Ö2000±ß¤Ç¿²¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊóÆ»¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï1Âæ¤¢¤¿¤ê£²¥Þ¥¹»È¤¨¤Æ¡¢ÎÁ¶â¤Ï2500¡Á3000±ß¡£7·îÃæ¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¿ô¥«½ê¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤·Ú¤Ë¼ÖÃæÇñ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ÖÃæÇñ¤òÀµ¼°¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼1Âæ¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¼ÖÃæÇñ¤·¤Æ³Ú¤·¤¯Î¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÖÃæÇñ¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÊSA¡Ë¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÊPA¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢É®¼Ô¤¬°ÊÁ°¤ËNEXCO¡Ê¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë³Æ¼Ò¤ä¼óÅÔ¹âÂ®³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ÖÃæÇñ¤ÏNG¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢SA¡¦PA¤ÏµÙ·Æ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡ÖµÙ·Æ¤ÎÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤ÇÌ²¤ë¤³¤È¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¾Ì²¤Ç¤¢¤ê½ÉÇñÌÜÅª¤ÎÄ¹»þ´ÖÃó¼Ö¤ÏNG¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¼¡¤Ë¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¡Ö¼ÖÃæÇñ¤Ï¸¶Â§NG¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö1Æ»Ï©ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÆ»Ï©¸òÄÌ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¡×¤È¡¢2ÃÏ°è¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µÙ·Æµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢24»þ´ÖÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤È¥È¥¤¥ì¤¬¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÎÍ×·ï¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµÙ·Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÉÇñ¤ÏNG¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âµÙ·Æ¤ÎÄêµÁ¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ç¼ÖÃæÇñ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥´¥ß¼Î¤Æ¤ÎÌäÂê¡¢¤Þ¤¿¥È¥¤¥ì¤Î¿åÆ»¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¿æ¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ó¥È¤ä°Ø»Ò¤ò¼Ö³°¤Ë½Ð¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÁ¤Ç¼ÖÃæÇñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤ä»³´ÖÉô¤Ê¤É¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ê¤É¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌµÎÁ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¼ÖÃæÇñ¤Ï¸¶Â§NG¤Ç¤¹¡£
¼ÖÃæÇñ¤Ïµ¤·Ú¤À¤±¤É¡Ä¡£ ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡ª ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÏNG¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿©ÎÁÉÊ¤ò¼ÖÆâ¤Ç°û¿©¤·¤ÆµÙ·Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÊýÉô¤Ê¤É¤ÎÃó¼Ö¾ìÌÌÀÑ¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢µÙ·Æ¤ÎÈÏáÆ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¤Î¼ÖÃæÇñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜRV¶¨²ñ¤Ç¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡ÖRV¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²¹Àô¡¢Î¹´Û¡¢Æ»¤Î±Ø¡¢Í·±àÃÏ¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÁ¶â¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¿½ÀÁÎÁ¶â¤¬3Ëü±ß¤ÈÇ¯´ÖÅÐÏ¿ÎÁ¤¬1Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÖÃæÇñ¤Î¼Â¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²óÊóÆ»¤Î¤¢¤Ã¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¼ÖÃæÇñ¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁû²»¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¸¶Â§NG¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¼ÖÆâ¤ÎÎäÃÈË¼ÁõÃÖ¤ò°ì»þÅª¤Ë¤Ç¤â¤«¤±¤¿¾ì¹ç¤Î²»¤Ê¤É¡¢¼ÖÃæÇñ¤¹¤ë¤Ò¤È¤¿¤ÁÆ±»Î¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡°û¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¼Ìë¤Þ¤Ç°û¤ó¤ÇÁáÄ«½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤¬µá¤á¤ì¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ËÉÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¶Â§¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤¬¸«²ó¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¶ÈÌ³¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ò¼ÖÃæÇñ¸þ¤±¤ËÍÎÁ¤ÇÂß¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñ¤Î¾ï¼±¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£¸å¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£