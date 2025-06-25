ºå¿À¡¦ÃæÌî¡¡Æ¬Éô»àµå¼õ¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÄÅ¿¹¤È¤Î²ñÏÃ¡Ö¥±¥¢¤Î¸ÀÍÕÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÖ»ö¤·¤¿¡×
¡¡22Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¡ÖÆ¬ÉôÂÇËÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤¬24Æü¡¢¹Ã»Ò±à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤Ç½ª¤¨¡¢µ¢¤êºÝ¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ø¸½¾õÊó¹ð¡£ÅÇ¤µ¤¤ä¸å°ä¾É¤â¤Ê¤¯¡ÖÆ£ËÜ¡ÊÁí¹ç¡Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¤â¡È·Ú¤á¤Ç¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Æ°¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾æÉ×¡×¤ÈÀâÌÀ¡£27Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆ³«¸å¤Ë°ìµ¤¤Ë¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ¬Éô»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÄÅ¿¹Í¨µªÅê¼ê¤Ï¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Î1³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ÅöÆü¤Ë¼Õºá¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ö¡ÈÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿¿·õ¾¡Éé¡£¼«Ê¬¤â¡È¸åÇÚ¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæÌî¤Ï²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¡Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤â¡¢ÄÅ¿¹¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¥±¥¢¤Î¸ÀÍÕ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÖ»ö¤Ï¤·¤¿¡×¡£½ý¿´¤Î¸åÇÚ¤ò½ª»Ïµ¤¸¯¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î·òÆ®¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë