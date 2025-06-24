¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é? ¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Àµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡
¡Öµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ë¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ï´µ¼Ô¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¼õ¿Ç¤ä¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¤ÎÆéÅÄ¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤¸øÇ§¿´Íý»Õ¡§
ÆéÅÄ ÍªÏº¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¡Ë
Àº¿À²Ê°åÎÅË¡¿Í¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀßµÚ¤ÓÀº¿À²Ê¥Ç¥¤¥±¥¢¤Ë¤ÆÁêÃÌ»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£Àº¿À¼À´µ¤ÎÊý¤ä¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ä´ë¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊý¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°/¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¼¼¤Ê¤Ù¤Á¤ã¤óÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥¦¥»¥ê¥ó¥°¤ä¥é¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸Éô
¤â¤·¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÆéÅÄ¤µ¤ó
¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¡Ö¿´¤ÎÉÂµ¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÇ¾¤ÎÉÂµ¤¡×¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È±Æ¶Á¤âÄ¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤ËÁêÃÌ¼¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Á¤é¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¿È¶á¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÊý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆéÅÄ¤µ¤ó
¤Þ¤º¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÊý¤Ï°ÕÍß¤ä»×¹ÍÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡¢´û¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤¬¤·¤ó¤É¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤ÏÈÝÄê¤»¤º¤ËÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¶¦´¶¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼£¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¾É¾õ¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤ä¾¯¤·ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¸ÀÍÕ¤¬Í¸ú¤ËÆ¯¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°Â°×¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆéÅÄ¤µ¤ó
¡ÖµÙÍÜ¡×¡ÖÌôÊªÎÅË¡¡×¡ÖÀº¿ÀÎÅË¡¡×¡Ö´Ä¶Ä´À°¡×¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¿´ÍýÅª¤ÊÍ×°ø¡¢À¸Êª³ØÅª¤ÊÍ×°ø¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÍ×°ø¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤êÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â3ÊýÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¢rTMS¤Ê¤É¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ¤Ï°å»Õ¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ°å»Õ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆéÅÄ¤µ¤ó
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤äÉÔ°Â¾É¡¢¶¯Ç÷¾É¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡¢¡Ö¹Í¤¨¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¡×¡Öµ¤»ý¤Á¡Ê´¶¾ð¡Ë¡×¡Ö¿ÈÂÎÈ¿±þ¡×¡Ö¹ÔÆ°¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÂÎÈ¿±þ¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤È¹ÔÆ°¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹Í¤¨¡ÊÇ§ÃÎ¡Ë¤È¹ÔÆ°¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢·ë²ÌÅª¤Ëµ¤»ý¤Á¤ä¿ÈÂÎ¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤ê¡¢¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÔ½¸Éô
À¸³è½¬´·¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¢¼£ÎÅ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆéÅÄ¤µ¤ó
°ìÈÌÅª¤Ë·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è½¬´·¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±¿Æ°¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤¿¤é¥«ー¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ÆÆü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£°ìÅÀµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÊý¤Ï¡Ö～¤¹¤Ù¤¡×¡Ö～¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£µÁÌ³´¶¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÆéÅÄ¤µ¤ó
¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¿´¤ÎÉ÷¼Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷¼Ù¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾É¾õ¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¿É¤¯¡¢±Æ¶Á¤â¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÏÀ¸³¶¤Ç15¿Í¤Ë1¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤ÈÃ»´ü´Ö¤Ç¼£¤ë²ÄÇ½À¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÈÀÜ¤·¤¿»þ¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡ã¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿Í¤¬¤È¤ë¹ÔÆ°¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡© ²ÈÂ²¡¦¼þ°Ï¤¬µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£