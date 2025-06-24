»¥ËÚ¤Î»¨µï¥Ó¥ë²ÐºÒ¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤Ø¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëµ¿¤¤¤Ç»àË´ÃËÀ
¡¡»¥ËÚ¡¦¥¹¥¹¥¥Î¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç2024Ç¯11·î¡¢5¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢Å¹¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±½¾¶È°÷¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ä¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿»¥ËÚ»Ô¤ÎÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê41¡Ë¡á¤òÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ¶á¤¯½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ï24Ç¯11·î26Æü¡¢Æ±»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÀ¾3ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤ÇÈ¯À¸¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï²ÄÇ³À¤Î±ÕÂÎ¤ò¥Ð¥±¥Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ó¥ëÆâ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Å¹Æâ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ»·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤äµÒ¤éÃË½÷4¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤ä°ì»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO¡ËÃæÆÇ¤Ç½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤âÁ´¿È¤Ë½Å¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬12·î19Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï11·î¾å½Ü¡¢¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¤â¤á¤¿¡×¤È¸òÈÖ¤ËÁêÃÌ¡£Æ±µï¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ»·Ù¤ÏÃËÀ¤Ë½÷À¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¤¿¤á»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£