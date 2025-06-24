¡Ö´ØÀ¾ËüÇî¡×¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤¨¤ë39¥«½ê¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥Þ¥Ã¥×¤ËÈ¿¶Á¡Ö½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×
µ¤²¹25ÅÙ°Ê¾å¤Î¡Ö²ÆÆü¡×¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¡£½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò²ó¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ëÈó¸ø¼°¤Î¡ÖËüÇî¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ã¥×¡×¡£¡Ö½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥¹ÈÎÇäÅ¹¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ªËüÇî¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ã¥×
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ô¤è¤Ô¤è@ËüÇî¥¢¥¤¥¹½ä¤ê¤µ¤ó¡Ê@piyo2_expo2025¡Ë¡£¥¢¥¤¥¹¹¥¤¤Î¼Ò²ñ¿ÍÃËÀ¡Ê22¡Ë¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥¤¥¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡¢ËüÇî¤Î¥¢¥¤¥¹½ä¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï17²óË¬¤ì¡¢42¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥¹¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥¹¤òÃµ¤¹ºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤éÊØÍø¤ÇÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃËÀ¡£X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èó¸ø¼°¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¥¢¥¤¥¹¤Î¼Ì¿¿¤È¾ì½ê¤òÌð°õ¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¡¢°õºþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï38¥«½ê·ÇºÜ¤·¡¢¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
42¼ïÎàÀ©ÇÆ¤·¤¿ÃËÀ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5
1°Ì¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¿ºÕ¤¤¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥×¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤È¥·¥í¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥Ð¥Ë¥éÌ£¡Ë¸½650±ß¡Û
Â¾¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ð¥Ë¥é¤Î¥³¥¯¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤·´Å¤µ¤¬¶¯¤¤¡£
2°Ì¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼¸½800±ß¡Û
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£»º¤Î¥Ô¡¼¥Á¡¢¥ª¡¼¥Ä¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¥Ô¡¼¥Á¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ä¥ª¡¼¥Ä¤Î¿©´¶¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¡Ú¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¿¥í¡¼¥º¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¸½800±ß¡Û
¥í¡¼¥º¡§¥Ð¥Ë¥é¡á6¡§4¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¥í¡¼¥º¤ÎÌ£¤¬¶¯¤¤¡£Í¼Êý¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£
4°Ì¡Ú¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤ÎÅ¹¡¿¥Þ¥µ¥é¥Á¥ã¥¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¸½780±ß¡Û
¥Þ¥µ¥é¥Á¥ã¥¤¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢ÎÌ¤âÂ¿¤¤¡£½ë¤¤Æü¤ÎËüÇî¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È´Å¤µ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡£
5°Ì¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¸½1100±ß¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¡Ë¡Û
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡õ±ö¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£40Ê¬¤âÂÔ¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ä²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥¢¥¤¥¹ºÇÃæ¡×¤Ï500±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¤â¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¤È¥¢¥¤¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿Íµ¤¡£Äó¶¡¤âÁá¤¯¡¢ÊÂ¤ÓÎó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤âÁá¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¤¬20¼ï¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢8·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´À©ÇÆ¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦»³ÏÆ Ì¤ºÚÈþ¡Ë