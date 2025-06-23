FFºÇ¹â¿å½à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê2¡Ë¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë±¿Å¾
¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÈ¯¿Ê²ÃÂ®
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÁö¤ë¥Û¥Ã¥È¡¦¥ß¥Ë¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊJCW¡Ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀèºÙ¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£B48·¿2.0L 4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Ï¡¢231ps¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¹¥È¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×¥Û¥Ã¥È¡¦¥ß¥Ë¡©¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡¡¥µ¥¤¥º¤Î¶á¤¤Ç®¡¹¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡¡Á´107Ëç
»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¥È¥è¥¿GR¥ä¥ê¥¹¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ý¥í GTI¤òÈ¯¿Ê²ÃÂ®¤Ç´ÊÃ±¤Ë°ú¤Î¥¤»¤ë¡£¥í¡¼¥ó¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤À¤±¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥¹¥Ô¥ó¤ÎÄ¾¸å¡¢7Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥ÁAT¤¬¿×Â®¤Ë¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥®¥¢Èæ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¡¢2Â®¤Ç¤Ï1000rpmÅö¤¿¤ê12.7km/h¡£3Â®¤Ç¤â20.4km/h¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£°ìÈÌÆ»¤Ç¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò²ó¤»¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤âÁª¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹âË¾¤ß¤À¤í¤¦¤«¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤â¡¢7Â®AT¤Ï³ê¤é¤«¤À¤¬¡£
B48·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¡£ÇÓµ¤²»¤âÄ°¤±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½Âå¤ÎÁû²»µ¬À©¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é¹çÀ®²»¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤ë¡£¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¹¤®¤º¥ê¥¢¥ë¤Ê¶Á¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤±¿Å¾ÂÎ¸³¤ò¹ª¤ß¤ËÊä´°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¹âÂ®°è¤Î¾×·âµÛ¼ýÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡¡±Ô¤¤Áà½ÄÀ
JCW¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤¬²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß±þ¤¨¤Ï¼«Á³¤ÇÀþ·ÁÅª¡£¤¿¤À¤·¡¢À©Æ°µ÷Î¥¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÃ»¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò6²ó»î¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥§¡¼¥É·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀìÍÑÀßÄê¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹Å¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤Â®°è¤Ç¤Î¾×·âµÛ¼ýÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍî¤ÁÃå¤¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S¤è¤ê°Â³Ú¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»î¾è¼Ö¤Î18¥¤¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯17¥¤¥ó¥Á¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÁý¤¹¤Ï¤º¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±úÆÌ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¤Î°ìÈÌÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÎÍÉ¤ì¤¬·ã¤·¤¤¡£°ÂÄêÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ØºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÊÁà½ÄÀ¤ÇÊó¤ï¤ì¤ë¡£
¥í¥Ã¥¯¥È¥¥¥í¥Ã¥¯2.4²óÅ¾¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¡£ÀÚ¤ê»Ï¤á¤ÏÃÆÀ¤Î¤¢¤ë¼ê±þ¤¨¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Éé²Ù¤¬Áý¤¹¤È¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë½Å¤ß¤ØÅ¾¤¸¤ë¡£»î¾è¼Ö¤¬Íú¤¯¥¿¥¤¥ä¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È7¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÈ¿±þ¤ÎÆß¤µ¤âÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡£
Á°ÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºÇ¹â¿å½à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¥Ç¥Õ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢38.6kg-m¤â¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ë¥¯¥¹¥Æ¥¢¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Î²Ã¸º¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î²ðÆþ¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯¼«Á³¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¹¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡£¥ª¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢µóÆ°¤¬¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏËØ¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÌöÆ°Åª¤Çµ¡ÉÒ¤Ç¡¢¼«¿®¤òÇö¤á¤Ê¤¤¡£Á°ÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¤³¤ì¤é¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë´Ë¤á¤Æ¥Î¡¼¥º¤òÆâÂ¦¤ØÀÚ¤ê¹þ¤á¤ë¡¢¥ê¥Õ¥È¥ª¥Õ¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤Î²áÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¶Ï¤«¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡£
±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÆ°ºî¤¬³ê¤é¤«¡£Àè¹Ô¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤ÎÄ´À°¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤âÆ±ÍÍ¡£À©¸ÂÂ®ÅÙ·Ù¹ðµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë
¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï3Ëü3265¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó649Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥ì¥Ù¥ë1¤ËÁêÅö¤¹¤ëÁõÈ÷¤¬É¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤ë¡£
¥ß¥Ë¤Ë3Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó585Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¤ª¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥Ë¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤ÈÁà½ÄÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤âÉáÃÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹Å¤¯¡¢MT¤ÏÁª¤Ù¤º¡¢¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¾¯¤·Áàºî¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Î³¤ÇÍÇ½¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤ò¤ª¹Í¤¨¤Ê¤é¡¢¸¡Æ¤¸õÊä¤Î¾å°Ì¤Ø²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¢þ¡§¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ÊÁà½ÄÀ¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°ÎÏÀÇ½¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¢¤¡§¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Å¤¤¡¡¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ë
¥ß¥Ë¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§3Ëü3265¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó649Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§3879mm
Á´Éý¡§1744mm
Á´¹â¡§1431mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§249km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§6.1ÉÃ
Ç³Èñ¡§14.7km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§154g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1330kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1998cc ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§231ps/5000-6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§38.6kg-m/1500-4000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§7Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë