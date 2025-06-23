¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¥ê¥íÌò¥Þ¥¤¥¢¡¦¥±¥¢¥í¥Ï¤ÎÍèÆü·èÄê¡¡¡È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ÎÆü¡É¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Ç¥ê¥í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¢¡¦¥±¥¢¥í¥Ï¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹¥Ä´¥¹¥¿ー¥È
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£Èþ¤·¤¤³¤¤¬¹¤¬¤ë¥Ï¥ï¥¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹»ÐËå¤È¡¢ÇË²õ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¡¢¡È¥ª¥Ï¥Ê¡ã²ÈÂ²¡ä¡É¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡6·î6Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÍÎ²è¼Â¼ÌNo.1¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤ÎÆüËÜ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¡Ê¢¨3Æü´Ö¤Ç3.7²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¡¢2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸ø³«3½µÌÜ¤È¤Ê¤ë6·î20Æü～6·î22Æü¹â¥Ûー¥ë¥É¤ò°Ý»ý¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ3²¯5,223Ëü±ß¡¢Æ°°÷¤Ï24Ëü8028¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢ÍÎ²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ3½µÏ¢Â³No.1¤Ëµ±¤¤¤¿¡£6·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ18²¯2,533Ëü±ß¡¢Æ°°÷¤Ï126Ëü212¿Í¤ËÅþÃ£¡£À¤³¦¶½¼ý¤Ï9.1²¯¥É¥ë¡Ê¢¨ÆüËÜ±ß¤ÇÌó1,328²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢6·î26Æü¤Î¡È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ÎÆü¡É¤Ë¥ê¥íÌò¤Î¥Þ¥¤¥¢¡¦¥±¥¢¥í¥Ï¤ÎÍèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ï¶ä²ÏÏ¢Ë®¤ÎÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥¸¥ã¥ó¥ÐÇî»Î¤¬¡¢626ÈÖÌÜ¤Ëºî¤Ã¤¿»îºîÉÊ¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡£¤½¤Î»îºîÉÊÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢6·î26Æü¤Î¡È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ÎÆü¡É¤Ë¡¢¥ê¥í¤ò±é¤¸¤¿¥±¥¢¥í¥Ï¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥íÌò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¡¢¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢ÌîÀ¸À¸Êª¤ò°¦¤¹¤ë¿ÍÊª¤òÊç½¸¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤Åç¥«¥¤¥ë¥¢¡¦¥³¥Ê½Ð¿È¤Î¥±¥¢¥í¥Ï¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆü¥ê¥âー ¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥±¥¢¥í¥Ï¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥ê¥íÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¡¦±ÊÈøÍ®Çµ¤È¡¢Ç°´ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë