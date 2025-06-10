¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÇÐÍ¥¡¢³Ø½Ñ²ñµÄË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¡Ö¤³¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÊÝ¿È¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖºßÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉÍÌî¸¬ÂÀ¡Ê43¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤ËThreads¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¤òË¡¿Í²½¤¹¤ëË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÉÍÌî¤Ï¡¢Á°Àî´îÊ¿¸µÊ¸Éô²Ê³Ø»öÌ³¼¡´±¤é¤¬Æ±Ë¡°Æ¤ÎÇÑ°Æ¤òÁÊ¤¨¤¿Æ°²è¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ÖChange.org¡×¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö³Ø½Ñ²ñµÄË¡¿Í²½È¿ÂÐ¤Î½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½°±¡¤âÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Çï£¡¹¤¿¤ë³Ø¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÈáÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬Èà¤é¤ÎÊÝ¿È¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡ÖË¡¿Í²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤Î»ÑÀª¤È¤·¤Æ¡¢ÅÙÎÌ¤È¤·¤Æ¡¢³Ø½Ñ²ñµÄ¤ÎÆÈÎ©À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±Ë¡°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾åÌîÀéÄá»Ò»á¤é¤¬ÇÑ°Æ¤òÁÊ¤¨¡¢9Æü¤Ë¤Ï»¿Æ±¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë¹ñ²ñÁ°¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£