µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÉâ¾å¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¡× ¥Í¥Ã¥¯¤Ïµð³Û°ÜÀÒ¶â
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ö£Å£Ò£Ô£Ï£Î£Î£Å£×£Ó¡×¤Ï¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ò»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÌ´¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤òº£²Æ¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥·¥Æ¥£¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ØÌ´¤Î¡ÙÁª¼ê³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢µ×ÊÝ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡Ö¶½Ê³¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¡×¡Ö½ÓÉÒ¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤òºÆ¤ÓÍÌ¾¤Ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¤·¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÈà¤òµ¿¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï°ÜÀÒ¶â¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïµ×ÊÝ¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Î£²£µ£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£´£¸²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÏÆüËÜ¿Í£Í£Æ¤òÊü½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ëþ³Û¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹£·²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÂåÍý¿Í¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒ¤Ø¤ÎÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£