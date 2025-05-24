¥È¥ì¥¨¥óºØÆ£ ¡È¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤â¿¿ÙõÂÐ±þ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ¼ÆÀ¡ÄÏ²Èñ²È¤òÊÑ¤¨¤¿²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨
¡¡5·î22Æü¤Ë¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇÄ¾·â¼èºà¤ÎÆâÍÆ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦ºØÆ£»Ê¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢TikTokÇÛ¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëºØÆ£¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ö¤Ç500Ëü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¡ÈÅê¤²Á¬¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅê¤²Á¬¤È¤Ï¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½¶â¤Ç¥®¥Õ¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¡£ºØÆ£¤µ¤ó¤ÎÇ®¿´¤Ê½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢500Ëü±ß°Ê¾å¤â¤Î¶â³Û¤ò¤³¤ÎÅê¤²Á¬¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤â¤³¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ÎÍâÆü¤Ë¡È·èÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢½÷À¤Ï¤Ò¤É¤¯ØÞØ¬¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºØÆ£¤ÏÆ±»ï¤Ëº©ÀÚÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿¡£Û©¤¯¡¢½÷À¤¬¡ÖÌµÍý¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢²û¶ñ¹ç¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÏ¢Íí¤ò¼¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ºØÆ£¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¡ËÀþ°ú¤¤·¤Ê¤¤¤È¡£ËÜÅöÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¾Ê¤Î¿§¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Ä¹Ê¸¤ÇºØÆ£¤ÎÊÛ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤â¡Ô¥È¥ì¥¨¥ó¤Îã·Æ£¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÅÛ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Õ¡ÔºØÆ£¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¿¿¤ÃÅö¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡Õ¡Ôº£¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹©ÌÌ¤·¤Æ¤ä¤ó¤ï¤êÀ©¤·¤Æ¤ë¤Î¤Þ¤È¤â¤Ê´¶À¤Î¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Õ¤È¡¢È¿±þ¤Ï²¹¤«¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËºØÆ£¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Á°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÊ¸½Õ¤Î¼èºà¤Ø¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤âÂç¶â¤ò¡ÈÅê¤²¡É¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅöÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÅöÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¶â¸¯¤¤¤¬¹Ó¤¯¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÊÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¶¥ÇÏ¤Ç¡¢4¡Á5Ç¯¤ÇÎß·×2000Ëü±ßÉé¤±¤¿¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÊ¤Î»ØÆ³¤â¤¢¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë·ðÌó²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¬¤¹¤°¤Ë±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤È¹â¤¤Éþ¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ïº£º¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ê¸½ÕË¤¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤â¡¢ºØÆ£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òInstagram¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â²ÈÂ²¤ò¡È¥Ï¥²¡É¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä·Ý¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£