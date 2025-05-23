ÅÄÃæ·½¡¡±ÊÌî²ê°ê¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ç¼ç±éÉñÂæ¤Ëà°ÛÊÑá¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÆâÍÆ¤¬¡Ä¡× ÍÌ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²òÀâ
¡¡·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅçÅÄ·°»á¤¬£²£³Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡õÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¤ÎàÉÔÎÑµ¿ÏÇáÊóÆ»¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿£Ã£Í£¹¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î£È£Ð¤«¤éÆ°²è¤ä²èÁü¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤ÎÈ½ÃÇ¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ³ÎÇ§¤·¤¿¤é·ÀÌó¤¬²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¸½ºß¤â·ÀÌó¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢º£¸å¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤·¡¢¥é¥¸¥ª¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø¡×¤â¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÅçÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö³èÆ°¼«½Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾åÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Çº£»Å»ö¤Î°ìÀþ¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËµÙ»ß¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¤À¤«¤é¿·¤·¤¤»Å»ö¤¬¤¯¤ì¤Ð¡¢Á´ÉôÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤¿¤ä¡¢ÅÄÃæ¤â£Ã£Í£³¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î£È£Ð¤«¤éÆ°²è¤ä²èÁü¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ó¥ª¥ì¡Ù¤âºï½ü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï·ÀÌó½ªÎ»¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡ØÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ê¤É¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È±ÊÌî¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¤Ï¸½ºß¼ç±éÉñÂæ¤Î¡ÖÍÛµ¤¤ÊÍ©Îî¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤À¤¬¡¢°ìºòÆü´Ñ·à¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÆâÍÆ¤¬¸µºÊ¤È¸½ºß¤ÎºÊ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÌò¡£¤½¤ì¤â¡¢¸½ºß¤ÎºÊ¤òÌçÏÆÇþ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤ª¼ò¤Î¼ºÇÔ¤Ï¿ÍÀ¸¤ò²õ¤¹¡Ù¤È¼¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï±ÊÌî¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÌò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¡£¤¿¤ÀÉñÂæ¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£