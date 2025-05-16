¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û»°±º´ÆÆÄ¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡Ãù¶âÀ¸³èÆÍÆþ¤âÂÔ¤¿¤ì¤ëà£²ÅÀÂÇÀþá¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢ÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤¬£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£´·î£µÆü°ÊÍè¤ÎÃù¶â£±¡¢Æ±·î£±£²Æü°ÊÍè¤Î£³°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Î£±ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿£¸²ó¤Î¾ìÌÌ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆó»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¡ÊÅê¼ê¤Î¡ËÂåÂÇ¡¦¶åµ´¤¬»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÂåÁö¤ÎÀÐ¾å¤¬ÅðÎÝ¤·¤Æ¡¢·¬¸¶¤¬»Íµå¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢ËÒ¤¬¡ÊÃæÁ°¡Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤¤¤¦Ç´¤ê¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢²¿¤È¤«¾¡¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤¬ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡££µ·î¤Ï£±£±»î¹ç¤Ç·×£²£³ÅÀ¡¢£±»î¹çÊ¿¶Ñ£²ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÉÏÂÇ¤Ö¤ê¤À¡£¼ì·®ÂÇ¤ÎËÒ¤â»î¹ç¸å¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë°ìÂÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«£±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤ËÅê¼ê¿Ø¤Î´èÄ¥¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«³Ú¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÇÉé¤±±Û¤·¤¬¤Ê¤¤¡£Ç´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤Êý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤Ï¤º¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËÒ¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¤¨¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Ä¡¢¾¡¤¿¤»¤ë»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÏÁê¼ê¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´°÷¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤¬ÉÏÂÇ²ò¾Ã¡¢ÂÇÀþÇúÈ¯¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¼«³Ð¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ËÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂÇÀþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤â¡ËËÒ£±¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÒ¤Ø¤Î¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢Á´°÷¤Ç¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤À¤È»×¤¦¡£Á´°÷¤¬Á´°÷Àä¹¥Ä´¤Ê¤é¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤«¤¬Ã¯¤«¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥»£³°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£¤³¤½ËÒ¤¬ºòÇ¯·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ë³Ð¸ç¡×¤òÉÏÂÇ²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡