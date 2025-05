【EVO Japan 2025】 日程:5月9日~11日 開催 会場:東京都江東区「東京ビッグサイト」東2-3ホール

格闘ゲームの祭典「EVO Japan 2025」が本日5月9日から11日に「東京ビッグサイト」(東2-3ホール)にて開催されている。

「EVO Japan 2025」は、9,875人と過去最高のエントリー数を記録。メインタイトルは「THE KING OF FIGHTERS XV」、「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」、「GUILTY GEAR -STRIVE-」、「TEKKEN 8」、「ストリートファイター6」、「STREET FIGHTER III 3rd STRIKE -Fight for the Future-」、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O.」の7タイトルとなっている。

会場には、対戦を観覧できるメインステージ・サブステージのほか、多くの対戦スペースとフリーの対戦台も用意されている。また、カプコン、アークシステムワークス、SNK、セガをはじめ、TEKKEN SHOP、HORI、PUNK WORKSHOPといったブースも展開されており、選手も観客も楽しめるイベントとなっている。

