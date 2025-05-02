¡É¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¡É¤æ¤¨¤Ë´¶¤¸¤ë¶ìÇº¡Ö¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡×¡¡¹¾ºäÇ¤¤È³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ä¸ß¤¤¤ËÏ³¤é¤·¤¿ËÜ²»
³ÁÃ«»á¤È²¬»³MF¹¾ºäÇ¤¤¬ ¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤ÎYouTube¤ÇÂÐÃÌ
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¸ø¼°YouTube¤Ë½Ð±é¤·¡¢½é¤ÎJ1¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹¾ºäÇ¤¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é²¬»³¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¹¾ºä¤È¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹»þÂå¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿³ÁÃ«»á¡£¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
¡¡º£µ¨¤ÎJ1¤Ç¾ÝÄ§Åª¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²¬»³¡£½é¤ÎJ1¤Ç·òÆ®¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£µ¨¤«¤é´Ú¹ñ1Éô±¶»³HD FC¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¹¾ºä¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤ËÅ°¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸£°ú¤¹¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÆÁÅç¤Ç¡È¥ê¡¼¥À¡¼¡ÉÅª¤ÊÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿³ÁÃ«»á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È½Å¤Í¤Æ¡¢¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¾ºä¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
³ÁÃ«¡Ö¹¾ºäÁª¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤±¤É¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¹¾ºä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã´³´¶¤¸¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤«¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤«¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡×
³ÁÃ«¡Ö¹¾ºäÁª¼ê¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ë²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤»þÂå¡£¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÃ¸¡¹¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦»þÂå¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¦¡£¶¯ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤âÇ¯Îð¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¼Á¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡Ê¹¾ºä¤Ï¡Ë¤Û¤«¤È°ã¤¦¡£
¡¡¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±µ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë2¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë»þ¤Ë¡ÊÎý½¬¼èºà¤·¤¿¡Ëº£Æü¤Ï°ìÈþÁª¼ê¤È½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹¾ºäÁª¼ê¤È2¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤¢¤ë¤±¤É¤â¤Ã¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÅð¤ß¤ËÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤À¤«¤éÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¡£¶ìÇº¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²¬»³¤â¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÇ®ÎÌ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë