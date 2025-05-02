¡Ú¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¡Û¡Ô¼±¼Ô¤Ï¤³¤¦¸«¤ë¡Õ¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¡¦¿¹ËÜÉÒ
Àè¤ÎÂçÀï°Ê¹ß¡¢º£Ç¯¤Ç80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢À¾Â¦Æ±ÌÁ¤ÏºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ï°ì¸«¡¢´ñ°Û¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¾·¤¤¤¿É¬Á³À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï1776Ç¯¤ÎÆÈÎ©°ÊÍè¡¢»º¶È¤òµ¯¤³¤·¡¢¶áÂå¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ä¡¢¹ñºÝÃá½ø°Ý»ý¤äÀ¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ëµð³Û¤ÎÅê»ñ¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä«Á¯ÀïÁè¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¡¢¥¢¥Õ¥¬¥óÀïÁè¡¢ÏÑ´ßÀïÁè¤Ê¤É¤Ç¹ñÌ±¤Î·ì¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÇÀ¾Â¦½ô¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÅöÁ³»ë¤¹¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤¼¡¢¤â¤Ã¤È¼«½õÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤¬ËãÌô¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ï°Â²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤òÊÆ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÃ¥¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤À¤±¤¬¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤éÊÆ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¡¦¸ÛÍÑ¡¦Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤òµß¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎË¤«¤ÊÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¡ÊMAGA¡áMake America Great Again¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¤ÎºÆ·ú¡Ë¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ä¹ñºÝ±ç½õ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¡¦ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÄÉÊü¡¦Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý¡¦¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÎÊÖ´Ô¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ³°¤ËÈãÈ½¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÊÆ¹ñÌ±¤Î¶¦´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸Ä¿ÍÅª¼ñÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¡¢´°Á´¤ÊÄäÀï¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ï¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î²ò½ü¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ¸»¤Î¸¢±×¤ò´Þ¤á¡¢¹ªÌ¯¤Ê¼è°ú¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¹ñÆâ¤ÎËÉ±Ò»º¶ÈºÆÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡¢32¥«¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÃ×¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Í»ÖÏ¢¹ç¡Ê15¥«¹ñ¤«¤é20¥«¹ñ¡Ë¤Î¼«½õÅØÎÏ¤äËÉ±Ò»º¶È¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤¹¤á¡¢¹¹¤Ë¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡á27¥«¹ñ¡Ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¤½£¤Î¼«¼çËÉ±Ò¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑÊ©¤Î³ËÍÞ»ß¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÃó±Ñ¹ñÂç»È¤Ç¤¢¤ë¥¶¥ë¥¸¥Ëー¸µ»²ËÅÁíÄ¹¤¬Ìá¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÂÐ¥íÈ¿Å¾¹¶Àª¤ò¤â¤¯¤í¤à¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤¬»Ù±ç¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ï½ªßá¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤â¤Ã¤È³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ°Ê³°¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿Æ±ÌÁ¹ñ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤È²¿¤é¤«¤Î´Ø·¸¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ñ±×¤òÌÏº÷¤·¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¤âÎÉ¤¤´é¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹ñ²È¤¬Ìµ»ö°ÂÇ«¤ËÀ¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ»¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤ËÆ±ÌÁ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¹ñ²È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦ÌðÅè¹¯¼¡¤¬ÆÉ¤à¡Ø¥È¥é¥ó¥×2.0¡Ù
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï1776Ç¯¤ÎÆÈÎ©°ÊÍè¡¢»º¶È¤òµ¯¤³¤·¡¢¶áÂå¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ä¡¢¹ñºÝÃá½ø°Ý»ý¤äÀ¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ëµð³Û¤ÎÅê»ñ¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä«Á¯ÀïÁè¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¡¢¥¢¥Õ¥¬¥óÀïÁè¡¢ÏÑ´ßÀïÁè¤Ê¤É¤Ç¹ñÌ±¤Î·ì¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÇÀ¾Â¦½ô¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÅöÁ³»ë¤¹¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤¼¡¢¤â¤Ã¤È¼«½õÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤¬ËãÌô¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ï°Â²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤òÊÆ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÃ¥¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤À¤±¤¬¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤éÊÆ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¡¦¸ÛÍÑ¡¦Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤òµß¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎË¤«¤ÊÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¡ÊMAGA¡áMake America Great Again¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¤ÎºÆ·ú¡Ë¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ä¹ñºÝ±ç½õ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¡¦ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÄÉÊü¡¦Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý¡¦¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÎÊÖ´Ô¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ³°¤ËÈãÈ½¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÊÆ¹ñÌ±¤Î¶¦´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸Ä¿ÍÅª¼ñÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¡¢´°Á´¤ÊÄäÀï¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ï¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î²ò½ü¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ¸»¤Î¸¢±×¤ò´Þ¤á¡¢¹ªÌ¯¤Ê¼è°ú¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¹ñÆâ¤ÎËÉ±Ò»º¶ÈºÆÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡¢32¥«¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÃ×¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Í»ÖÏ¢¹ç¡Ê15¥«¹ñ¤«¤é20¥«¹ñ¡Ë¤Î¼«½õÅØÎÏ¤äËÉ±Ò»º¶È¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤¹¤á¡¢¹¹¤Ë¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡á27¥«¹ñ¡Ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¤½£¤Î¼«¼çËÉ±Ò¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÑÊ©¤Î³ËÍÞ»ß¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÃó±Ñ¹ñÂç»È¤Ç¤¢¤ë¥¶¥ë¥¸¥Ëー¸µ»²ËÅÁíÄ¹¤¬Ìá¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÂÐ¥íÈ¿Å¾¹¶Àª¤ò¤â¤¯¤í¤à¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤¬»Ù±ç¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ï½ªßá¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤â¤Ã¤È³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ°Ê³°¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿Æ±ÌÁ¹ñ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤È²¿¤é¤«¤Î´Ø·¸¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ñ±×¤òÌÏº÷¤·¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¤âÎÉ¤¤´é¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹ñ²È¤¬Ìµ»ö°ÂÇ«¤ËÀ¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ»¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤ËÆ±ÌÁ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¹ñ²È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦ÌðÅè¹¯¼¡¤¬ÆÉ¤à¡Ø¥È¥é¥ó¥×2.0¡Ù