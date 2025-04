床に敷くラグがソファにもなる。そんなラグとソファを融合させたアイテムが、ドイツのデザインスタジオから発表されました。

男女2人によるドイツのデザインスタジオ「BUDDE」が、同じくドイツでアーティストとして活躍する「Nando Studio」とコラボレーションして生まれたのが、この「DUNE」と名付けられた、ソファになるラグです。

BUDDEのデザイナーは建築のバックグラウンドを活かし、家具や照明、インテリアなどのオブジェを制作してきました。そして、ラグをまるでキャンパスのように見立て、自由な発想でカラフルかつ独創的なデザインを施してきたのがNando Studioのアーティストです。

そんな双方のクリエイティビティが融合して作り出されたのが、「ラグは床に敷くもの」という固定概念を打ち破り、ラグにソファの役割まで持たせてしまったこの作品でした。

砂漠の遊牧民のカルチャーからインスパイアされたといい、人が腰かける部分は美しく波型のカーブを描き、人が座っていないときでも、部屋のインテリアとして独特の存在感を放っています。オレンジやベージュの色は、太陽が砂丘を照らしたときのように、微妙な色合いの変化が表現されているのだそう。

このソファ兼ラグを紹介したインスタグラムの投稿には「スーパーナイス!」「天才!」といったコメントが寄せられています。シンプルだけれど機能面にもこだわりたい人から、支持を集めるアイテムになりそうです。

