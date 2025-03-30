ÉðÂ¢¾®¿ù¤ÎÄ®Æâ²ñ¤¬²ò»¶¤Ø¡¢¿Í¸ýÁý¤Ç¤â¿·½»Ì±¤Î²ÃÆþ¿Ê¤Þ¤º¡Ä¥¿¥ï¥Þ¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤â±þ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤¯
¡¡¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¡ÊÀîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡Ë¶á¤¯¤ÎÄ®Æâ²ñ¤¬¡¢º£·îËö¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¡£
¡¡Ìò°÷¤Î¹âÎð²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê½»Ì±¤Î²ÃÆþ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤È¤¤¤¦Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊÅÄÀîÍý·Ã¡Ë
ºÇÀ¹´ü¤ÏÌß¤Ä¤¤äº×¤ê¤Ê¤É¸òÎ®¹Ô»ö¤â
¡¡¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦±¿±Ä¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¤Û¤«¤ÎÆ»¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡£²£µÆüÌë¡¢¡Ö¾®¿ùÄ®£³ÃúÌÜÄ®²ñ¡×²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ®²ñÌò°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìò°÷¤é¤¬¸ý¡¹¤ËÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±±Ø¼þÊÕ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹©¶ÈÃÏÂÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢¹©¾ì¤¬¼¡¡¹¤È°ÜÅ¾¤·¤¿À×ÃÏ¤Ë£²£°£°£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Æ±Ä®²ñÄ¹¤Î¸Þ½½Íò½ÓÃË¤µ¤ó¡Ê£¸£²¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß¥é¥Ã¥·¥å°ÊÁ°¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ï¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÅ¹¤ä¹©¾ì¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ÃæÄãÁØ¤Î½¸¹ç½»Âð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä®²ñ¤¬ºÇ¤âÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿£´£°¡Á£µ£°Ç¯Á°¤Î²ÃÆþÀ¤ÂÓ¤Ï£¸£µ£°¤Û¤É¡£Ìß¤Ä¤¤äº×¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô»ö¤Î³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌîµåÉô¤ä¸ÝÅ«Ââ¤âÁÈ¿¥¤µ¤ì¡¢½»Ì±¤¬ÉÑÈË¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÂÓ¤ÎºÆ³«È¯¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅ¾½Ð¤¹¤ë¤«¡¢¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ØÆþµï¤·¤¿¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤¬¡¢±þ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¼Á£´£°£°À¤ÂÓ¤Û¤É¤Ç¡¢Ìó£±£µ¿Í¤ÎÌò°÷¤â£·£°ºÐÂå¤¬Ãæ¿´¡££±£°Ç¯¶á¤¯Á°¤Ë»Ò¤É¤â²ñ¤¬²ò»¶¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÏÃÏ°è¤ÎÀ¶ÁÝ¤äËÉÈÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤â¤ä¤á¤¿¡£²ñÈñ¤ÎÄ§¼ý¤â¤ä¤á¡¢ËÉºÒ·±Îý¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££²Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é²ò»¶¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÀ°Íý¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ÎÁí²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ä®²ñÁÈ¿¥¤ÏºÒ³²»þ¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤É¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¤Î²ò»¶¤ò¼õ¤±¡¢¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÃ¯¤â¤¬´Ø¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËÉºÒÁÈ¿¥¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¿Í¸ý¤Ï£³ÇÜÁý¤â¡¢Ä®²ñ²ÃÆþÎ¨¤ÏÄã²¼
¡¡¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¡¢¾®¿ùÄ®£³ÃúÌÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï£°£´Ç¯¤Î£±£¸£µ£±¿Í¤«¤é£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£µ£µ£°£¸¿Í¤È£³ÇÜ¶á¤¯Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¶è¤ÎÄ®²ñ²ÃÆþÎ¨¤ÏÆ±¤¸£²£°Ç¯¤Ç£·£¶¡¦£´¡ó¤«¤é£µ£¹¡¦£¹¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¼þÊÕ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÁÈ¿¥¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÉðÂ¢¾®¿ù¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â£±£¸Ç¯º¢¤Ë¤ÏÌó£µ£°£°£°À¤ÂÓ¤À¤Ã¤¿²ñ°÷¤¬Ìó£·£°À¤ÂÓ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬Á´ÆþµïÀ¤ÂÓ¤«¤é½¸¤á¤¿²ñÈñ¤ò³èÆ°»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýµ¬Ìó¤Î¤Ò¤Ê·¿¤òÊÑ¹¹¤·¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë²ñÈñÄ§¼ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÂåÉ½Íý»ö¤Î¾¾Èø´²¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´·î¤«¤é¤Ï»öÌ³¶É¶ÈÌ³¤ò´ë¶È¤Ë°ÑÂ÷¤·¡¢ËÉºÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³èÆ°¤Ë¹Ê¤ë¡£ÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìò°÷¤Ë¼ê¤òµó¤²¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ï»Å»ö¤â»Ò°é¤Æ¤â¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£¶ÈÌ³¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ä®Æâ²ñ¤Î¼Â¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÏ°è³èÀ²½¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¿åÄÅÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ÏÁ´¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ê¼Ò²ñ´ðÈ×¡ËÁÓ¼º¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£²ò»¶¸å¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò´Ë¤ä¤«¤Ê·Á¤Ç»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉºÒ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£