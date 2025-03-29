Æü»º¡Ö¡È¿·¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª »Â¿·¡Ö¥¸¡¼¥ó¥ºÆâÁõ¡×¤¬¥¤¥¤¡ÖÄ¶¥ª¥·¥ã»ÅÍÍ¡×¡ª ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤âÊØÍø¤Ê¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹ ¥Ó¡¼¥à¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
Æü»º¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹ Ä¶¥ª¥·¥ã»ÅÍÍ!?¡×¡ª
¡¡Æü»º¤Ï2024Ç¯12·î18Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBEAMS¡Ê¥Ó¡¼¥à¥¹¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª Æü»º¤Î¡Ö¡È¿·¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥à¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024¡×¤Ë¤Æ¥Ó¡¼¥à¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤È¥Ó¡¼¥à¥¹¤Î·Ç¤²¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ºÝÈ¿¶Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¡¼¥à¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÎX¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖBEAMS ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡ÊÃ±ÂÎÃíÊ¸ÉÔ²Ä¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¡¼¥à¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤¬³Æ½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤È¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥à¥¹¤Î¥í¥´¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥·¡¼¥ÈÁ´¥«¥Ð¡¼¤ËÎ¢ÊÖ¤·¤¿¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿ÀìÍÑ¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢BEAMS¤Î¥¿¥°¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÀÖ¼ª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤Ä¤ì»ß¤á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òºÂÌÌ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥à¥¹¤Î¥Ô¥¹¥Í¡¼¥à¡Ê¥¿¥°¡Ë¤ä¡¢Âç¾®¤Î¥·¡¼¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥¯¥¹ ¥Ó¡¼¥à¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë203Ëü7200±ß¤«¤é218Ëü6800±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ó¡¼¥à¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¯¥é¡¢¥»¥ì¥Ê¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¥Î¡¼¥È¡¢¥Ç¥¤¥º¤È·×6¼Ö¼ï¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥ë¡¼¥¯¥¹ ¥Ó¡¼¥à¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâÆü»ºÈÎÇäÅ¹¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï³°Áõ¤Ë¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÆâÁõ¤â¥Ó¡¼¥à¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¿·ï¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÊÌ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¹¥É¾¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÇ¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°½Ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥ë¡¼¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢5¤«·î¤«¤é6¤«·î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¼´ü¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·î¸½ºß¤Ë¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªÆÏ¤±¤¬6·îÃæ½Ü¤«¤é7·îÆ¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£