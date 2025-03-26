´ÑµÒÀÊ¶Ã¤¡Ö¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¡×¡¡¡ÈÄã»ÑÀª¡É¤ËÇï¼ê³åºÓ¡Äµå»ù¤Î²ÁÃÍ¾å¤²¤ë¡Ö·ãÀï¶è¤ÎÉ÷Êª»í¡×
¿ÀÆàÀî¤Î¶¯¹ë¡¦²£ÉÍÈ»¿Í¤ÎÌ¾Êª¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¡ÖÈ»¿Í±à·Ý¡×¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤â
¡¡¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Öºå¿À±à·Ý¡×¤Ë¼¡¤°ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2009Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÆàÀî¤Î¶¯¹ë¡¦²£ÉÍÈ»¿Í¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥È¥ó¥Ü³Ý¤±¤Ï¡¢¡ÖÈ»¿Í±à·Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æ±¸©¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÎÉ÷Êª»í¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢Ì¾Êª¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Âç½êÂÓ¤Î¥Á¡¼¥àÃæ¤Ç¤É¤¦¸úÎ¨ÎÉ¤¯Æ°¤¯¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ãÀï¶è¤Î¹â¹»ÌîµåÊ¸²½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÉô°÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥öÃ«µå¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø¼°Àï¤ÎÊä½õ°÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£5²ó½ªÎ»»þ¤Ë¹Ô¤¦¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁÔ´Ñ¤À¡£¡ÖÀ°È÷¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ó¥Ü¤ò»ý¤Ã¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤¬¶î¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¹ø¤òÄã¤¯Íî¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¡¢µ¡ÉÒ¤ËÆâÌî¤ÎÅÚ¤ò¤Ê¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤Ä¤ÆÍÌ¾¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸÷·Ê¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø²¼¤¬¤ë»þ¤Ë¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ34Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¿åÃ«Å¯Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Éô°÷¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ê¬1ÉÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¸½Éô°÷¤Ï2³ØÇ¯¤Ç79¿Í¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÉô°÷¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£¥È¥ó¥Ü³Ý¤±¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÈ»¿Í±à·Ý¡×¤Îµ¯¸»¤À¡£
¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤âÄã¤¤»ÑÀª¤Ç¹Ô¤¨¤Ð¡¢Âçç½¶Ú¡Ê¤À¤¤¤Ç¤ó¤¤ó¡Ë¤äÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Ô´ØÀá¤À¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÅÚ¥öÃ«µå¾ì¤ÎÊä½õ°÷¤ÏºÇ½é¡¢²£ÉÍ¾¦Âç¹â¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉôÄ¹ÀèÀ¸¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¦¥Á¤¬¼ê¤òµó¤²¡¢Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝÅÚ¥öÃ«¤Ç¤â¤¢¤ÎÄã¤¤»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¥È¥ó¥Ü³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¡©¡Ù¤È¡£¡Ê¿ÀÆàÀî³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡Ëºò½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Çï¼ê³åºÓ¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¡¡°ÊÁ°¤ÏÌÚÀ½¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥È¥ó¥Ü¡×¤¬¤¢¤ê¡¢½¤Íý¡¦½¤Á¶¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¡£Â´¶È¼°¤ËÁ´°÷¤«¤é´ó¤»½ñ¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬Éô°÷¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡¢·Ú¤¯¡¢²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥È¥ó¥Ü¤ò³«È¯¡£Æâ³°Ìî¤¬ÅÚ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÌÌ¤ò¡¢¼êºÝ¤è¤¯À°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤Î¼êÅÁ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µå¾ì¤ÎÊä½õ°÷¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤À¤±¤¬»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤äÃó¼Ö¾ì¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Á´°÷¤¬ÃÄ·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»î¹ç±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡ØÊä½õ°÷¤Ï¤¿¤À¤Î¼êÅÁ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹â¹»Ìîµå¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÏÊ¸²½¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÂç²ñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´°÷¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢µå¾ìÊä½õ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈ»¿Í±à·Ý¡×¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ï¤¤Ã¤È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£²£ÉÍÈ»¿Í¤Ï¡¢1¿Í1¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´ÖÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¾¡¼£ / Katsuharu Uchida¡Ë