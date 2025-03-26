¡Ö32ºÐÇ¯¾å¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È²È¤È·ëº§¤·¤Æ»ñ»º9²¯±ß¡×¡¡ÆüËÜ¤Ëµõ¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ÊóÆ»´±¡×¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê27Ç¯
¡Ö¼ãÇÚ¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸¬Â½¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¼å´§27ºÐ¤Î¡ÖÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¡×¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆ²¡¹¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÈÌÑ¸À¡É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡ÖÀ¯¸¢¤Î´é¡×¤òÌ³¤á¤ëÈà½÷¤Î¿È¤Î¾å¤È¤Ï¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡ÈÃ«´Ö¡É¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡¡27ºÐ¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹½÷ÀÊóÆ»´±¡×
¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡ÈµÕ¥®¥ì¡É
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£·î11Æü¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊÆÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤¬²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤ËÆüËÜ¤ÇÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê´Ø·¸¼Ô¤¬Ê°¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÄêÎÌ¡¢Í¢ÆþÊÆ¤ò´ØÀÇ¥¼¥í¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨700¡ó¤Ï¸Å¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤â¿Ó¤À¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï´ØÀÇ¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤éµ¿Ìä¤òÄè¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤Î·ÐºÑÃÎ¼±¤ò»î¤¹¤Î¤ÏÉî¿«Åª¤À¡£¼ÁÌä¤µ¤»¤¿¤Î¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ¡ÈµÕ¥®¥ì¡É¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤ÎÊóÆ»´±¤Ê¤¬¤é¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹µ¼Ô¤Ë¤âÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤¤¤«¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÈãÈ½Åª¤Ê³Ø¹»¿·Ê¹¤Ë¹³µÄ
¡¡¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂçÌîÏÂ´ð»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Î½Ð¿È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤Ë¤¢¤ë¿Í¸ý7000¿Í¤Û¤É¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à²°¤ÈÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®¿´¤Ê¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µÅÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊÝ¼éÅª¤ÊÎ¾¿Æ¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ±¦ÇÉ¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é·¹ÅÝ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Î¶ìÏ«¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¹ñÆâ»º¶È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ÑÀª¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Æ±»á¤ËÈãÈ½Åª¤Ê³Ø¹»¿·Ê¹¤ËÌÔÎõ¤Ê¹³µÄÊ¸¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
32ºÐÇ¯¾å¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È²È¤È·ëº§
¡¡Â´¶È¸å¡¢Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë½¢¿¦¡£¡ÈZÀ¤Âå¡É¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÍÆ»Ñ¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¡¢SNSÀïÎ¬¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¯¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Íºà¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÊóÆ»´±Êäº´¤Ë¤Þ¤Ç¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸å¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Ç¤â¡È¥È¥é¥ó¥×°ì¶Ú¡É¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢¤½¤ÎÃþ°¦¤ò³Î¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Âè2¼¡À¯¸¢²¼¤Çº£¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É¬Á³¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÌî»á¡Ë
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤Ê¡È¸å¤í½â¡É¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é6Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤ò¼Î¤Æ¡¢32ºÐÇ¯¾å¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È²È¤òÉ×¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£É×ºÊ¤Î»ñ»º¤Ï600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9²¯±ß¡Ë¤ò²¼¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ÎÉ×¤È¤ÏºòÇ¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â¡¢»º¸å1½µ´Ö¤ò·Ð¤º»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
À¸¿è¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×¿®¼Ô¡É
¡¡Èà½÷¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¸¥¿È¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¶²¤ìÆþ¤ë¤¬¡¢¥Ü¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÀå²Ò¡É¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Ç¯1·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¥³¥ó¥É¡¼¥à¹ØÆþ¤Î¤¿¤á5000Ëü¥É¥ë¤ÎÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÁË»ß¤·¤¿¤È¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¸í¤ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡²Ã¤¨¤ÆËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡Ö´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ½Â¤µòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤³¤ì¤âÆ±¼Ò¤«¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¹ÎÄêÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤é¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÉÒ¹°»á¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¡£
¡Ö²ñ¸«¤Ç¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¸«»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤¬ÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Ê¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£À¸¿è¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×¿®¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Èà¤Î¸À¤¤Ê¬¤ËÃé¼Â¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¿¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯3·î27Æü¹æ ·ÇºÜ