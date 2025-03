本日3月22日(土)に東京ビッグサイトで行われている世界最大級のアニメの祭典『AnimeJapan 2025』において、Netflixのスペシャルステージが開催。そのイベント内において、『ムーンライズ』『BEASTARS』『My Melody & Kuromi』など、注目作の最新情報が続々と発表された。さっそく見ていこう。本予告とキーアート、そして追加キャストが解禁された『ムーンライズ』は、『鋼の錬金術師』で知られる漫画家・荒川弘がキャラクターデザインを担当、『PSYCHO-PASS サイコパス』で知られる小説家・脚本家の冲方丁が原作を担当、そして監督を『進撃の巨人』の肥塚正史が担当するなど、豪華スタッフ陣によって描かれるSFアニメ。

地球の住民と、地球からの解放を企てる月のレジスタンスが衝突する本作。新たに発表された新規キャストには、地球の住民としてアイナ・ジ・エンド、山田美沙希、岡井カツノリ、小林ゆう、香里有佐、寺崎裕香、高口公介、山口恵が発表された。そして月側であるムーンチェインズのメンバーには、相沢まさき、子安武人、青森伸、園崎未恵、関根有咲と、こちらも実績ある大物たちの名前が並ぶこととなった。続いて発表されたのは、まもなく完結を迎える動物版・青春群像劇の『BEASTARS Final Season』の場面カット。肉食獣と草食獣が共存する世界を舞台に、悩めるハイイロオオカミの青年・レゴシが種族間の違いに葛藤しながら成長していく青春ドラマで、最新シーズンでは、ある理由で学園を去り、社会へ繰り出して新たな生活をスタートさせたレゴシの姿が描かれていく。レゴシの恋、そして死闘の行方に関しては、ぜひ自身の目でチェックしてみてほしい。そして、世界的に大人気なサンリオのキャラクター・マイメロディとクロミを主人公にしたストップモーションアニメーションシリーズ『My Melody & Kuromi』は、7月に配信開始。公開されたのは、場面写真と、本作でマイメロディの夢である "お菓子屋さんになること" が叶ったこと。『PUI PUI モルカー』で旋風を巻き起こした見里朝希が贈る、可愛らしく、ホロリとさせられる温かなメッセージが込められた本作の配信も、ぜひお見逃しなく。そして、カプコンの同名アクションゲームを原作にしたワールドワイドな新作アニメシリーズ『Devil May Cry』の日本語版声優も公開。仲介屋や友人からの依頼を受け、様々な悪魔を狩る日々を過ごす男・ダンテの日本語吹替版声優を森川智之、多彩な銃を操るデビルハンターのレディ役には折笠富美子、バージル役には平田広明の参加が発表され、彼らの声が吹き込まれた日本語吹替版予告も公開された。華麗に身をこなしながら剣をふるい、銃をさばくクールでスタイリッシュな姿を、ぜひ見届けてほしい。Netflixのなかでも年間1億世帯以上が視聴する人気ジャンル「アニメ」。歴戦のスタッフが贈る最新のオリジナルシリーズに、今年もご期待あれ。「ムーンライズ」Netflixシリーズ「ムーンライズ」4月10日(木)世界独占配信「BEASTARS Final Season」Netflixシリーズ「BEASTARS Final Season」Part 1:独占配信中、Part 2 :Coming Soon(C)板垣巴留(秋田書店)/東宝「My Melody & Kuromi」Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」2025年7月 Netflixにて世界独占配信(C)25 SANRIO 著作(株)サンリオ「Devil May Cry」Netflixシリーズ「Devil May Cry」4月3日(木)世界独占配信