ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡°ì»þµÙÍÜÃæ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Í¤®¤é¤¦¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áá¤¯¸µµ¤¤Ç¤Ê¡×¡¡¼«¿È¤ÏÂçÉÂ¤Ê¤·
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á°ì»þµÙÍÜÃæ¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¸½ºß¤â¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·×9ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ëÉÍÅÄ¤Î¾®µÙ»ß¡£°ìÊý¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÉÂ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤À¤«¤éÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬µÙÍÜ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¶¡¢µÙÍÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©1²ó¤âµÙ¤Þ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤Ï¤½¤¦¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¡¢ÉÍ¤Á¤ã¤ó¡£º£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇµÙ¤à¤Î¤«¡£Áá¤¤¤ä¤í¤±¤É¡¢ÈèÏ«¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤Æ¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¼«¿È¤âºòÇ¯¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤âµîÇ¯¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥«¥ó¥Ú·Ý¤ÇÆ¨¤²¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áá¤¯¸µµ¤¤Ç¤Ê¡ÊÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ÇM¡Ý1²¦¼Ô¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬³èÆ°¼«½Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç³èÆ°¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÈËÜ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê·Ý¿Í¤¬¡ËµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤µÈËÜ¤¬À¨¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤«¡¢ÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÂåÌò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï10Æü¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÉÍÅÄ¤ÏºòÇ¯Ëö¤´¤í¤«¤éÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢°å»Õ¤è¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾®ÀîºÚÅ¦¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼ç¿Í¤Ï²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢µÙÍÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤âÂ©»ÒÃ£¤â¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£