熊本県の人気キャラ「くまモン」のお誕生日がやってきた! そのお祝いに、聖地「くまモンスクエア」にて、くまモンの誕生日イベントが開催された。さらにくまモン15周年を記念した「サンエックス」制作のぬいぐるみも登場だ。熊本県営業部長兼熊本県しあわせ部長として大活躍中の「くまモン」。今や熊本、日本国内にとどまることなく中国、香港、台湾、フランス、アメリカ、タイ等への海外「出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ている。関連グッズの売上は、2023年過去最多の1663億8922万円を記録。(2011年の調査開始からの売上高累計は、1兆4596億円)。2013年7月に熊本市中心市街地にオープンしたくまモンの活動拠点「くまモンスクエア」は、国内外のファンの聖地として、2024年3月には来場者350万人を突破している。そんなくまモンの3月12日に迎えたお誕生日を記念して、聖地「くまモンスクエア」にて誕生日イベントが開催! 可愛い衣装に身を包んだくまモンの素敵なバースデーパーティーの模様をお届けしよう!

<くまモン誕生日イベントレポート>■イチゴの衣装でくまモン登場! シャンパンタワーも♪デビューから15年を迎えた令和7年(2025年)3月12日(水)、聖地「くまモンスクエア」にて、くまモンの誕生日イベント『ハピバ!くまモン2025〜くまモン誕生日スペシャル』が開催された。イベント開始時間の11:30、くまモンが15周年(「イチ」「ゴ」周年)を迎えたことを記念し、スタッフから贈られたイチゴの新衣装「イチゴモン」で登場。満員のお客さんからのお祝いの声と、熊本の名産イチゴを使ったジュースのシャンパンタワーが贈られた。シャンパンタワー1段目から注いでグラスを満たしていくことで、たくさんの人が幸せに満ち溢れるよう願いが込められたプレゼントであり、くまモンはみんなに幸せを願いながらイチゴジュースをそそいだ。■サンエックスからコロニャが駆けつける!続いてゲストの登場。この日は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」を生み出した「サンエックス」の制作によるくまモンのぬいぐるみ2作品の発売日であり、これを記念して、サンエックスのキャラクターであり広報も務める「コロニャ」が駆けつけた。YouTubeで公開中の『くまモンのぬいぐるみ企画がスタートするに至った動画』で、くまモンと共演済のコロニャだが、ひとみしりの性格のためたくさんの来場者の前で緊張しながらも、くまモンにお祝いの言葉を述べた後、サンエックス制作のくまモンぬいぐるみ第1号をくまモンにプレゼント。また、ぬいぐるみを制作する際に、リアルさを追求するあまり、校正の回数を通常2回ぐらいで終えるところを7回まで行うなど試行錯誤をした話を広報の先輩とともに語り、会場は熱心に聞き入った。■くまモンからのサプライズは?その後は、くまモンからのサプライズ。お祝いいただいた皆様へのお礼として、くまモンスクエアのオリジナルダンスソングである『くまモンスクエアのテーマ〜ファンタジーバージョン』のミュージックビデオを初公開。この動画は、本日からYouTubeでの公開がスタート。また、各音楽ストリーミングサービス及びダウンロードサービスにて、全世界音楽配信がスタートした。くまモンはフリップにて「世界中のみんながこの楽しいミュージックビデオを見て、くまモンスクエアにあそびに来てほしいモン」とメッセージを送り、最後は、「くまモンスクエアのテーマ〜ファンタジーバージョン」のダンスをキレッキレに披露。会場は大いに盛り上がり、大盛況のうちにイベントは締めくくられた。「サンエックス」制作によるくまモンのぬいぐるみ2作品はくまモンスクエアとくまモンスクエアEC限定で絶賛発売中。「くまモンスクエア」でのくまモンの誕生日イベント『ハピバ!くまモン2025』は、3月16日(日)まで開催。また、くまモンデビュー15周年を記念するイベント『くまモン誕生祭2025』は3月15日(土)、16日(日)の2日間、熊本市中央区の花畑広場とくまモンスクエアで開催予定。みんなでくまモンのお誕生日をお祝いしよう!(C)2010 熊本県くまモン(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.