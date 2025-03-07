¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×35ºÐÃËÀ¤Î¸å²ù¤È¤Ï¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¶ò¤«¤µ¤ËÊò¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼°ìÉô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î²Ã³²¼Ô¤¬¡Ö¤Ä¤¤¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃËÀ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÂå½þ¤¬È¼¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉáÃÊ¤Ï»ÒÈÑÇº¤ÊÍ¥¤·¤¤Éã¿Æ
¡¡ÈþÍÆ¼¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÓÍø¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¿¦¾ì¤Þ¤ÇËèÆü¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Ç10Ç¯´Ö¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î²£ÉÍ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1Ç¯Á°¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÄ»³¤Î¿Íµ¤Å¹¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë»ÒÈÑÇº¤Ç²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤ÎÌÓÍø¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤È¤½¤ÎÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¡¢±üÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡»Å»öµ¢¤ê¤ÎÆ»¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¸©Æ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ìÂæ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Á°Êý¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬±¦³ÎÇ§¤ò¤»¤º¤ËÆÍÁ³ÂçÄÌ¤ê¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤ÏÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾×ÆÍ¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢»ä¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÌÓÍø¤µ¤ó¤ÏÁ°Êý¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¼Ö´Ö¤òµÍ¤á¤¿¤ê¼Ø¹Ô¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿Âç¤¤Ê¸å²ù
¡¡ÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«ÅÓÃæ¤ÎÏ©ÃÏ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸«¼º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Ò³Å¤·¤Ê¤¬¤é¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø²¶¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é½ù¡¹¤ËÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ï©ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ª¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¸©Æ»¤òU¥¿¡¼¥ó¤·¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¢¤êÆ»¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Û¤É·ã¤·¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¾¯¤·ÉÝ¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤ÎÆü¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ì²¤ì¤ÌÌë
¡¡ÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Îµ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ÎË¡Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ù¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÈï³²¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ø¸åÊý¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÆ°×¤Ë²Ã³²¼Ô¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ä¹Ô°Ù¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¸åÊý¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¼Ö¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶ò¤«¤µ¤ËÊò¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÆü°Ê¹ß¡¢ÌÓÍø¤µ¤ó¤ÏÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤é¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÅÏÃ¤â·Ù»¡¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Ë¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤ÆÉÂµ¤¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¶ñ¹ç¤Ç¤â°¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë»ÏËö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¿´¤«¤é¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãTEXT¡¿È¬ÌÚÀµµ¬¡ä
¡ÚÈ¬ÌÚÀµµ¬¡Û
°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥é¥µ¡¼ÇÉ¸¯¼Ò°÷·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È¡¢°¦¸¤¤È¹Ô¤¯²¹ÀôÎ¹¹Ô¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä
¡¡º£²ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃËÀ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÂå½þ¤¬È¼¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉáÃÊ¤Ï»ÒÈÑÇº¤ÊÍ¥¤·¤¤Éã¿Æ
¡¡ÈþÍÆ¼¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÓÍø¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¿¦¾ì¤Þ¤ÇËèÆü¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÄ»³¤Î¿Íµ¤Å¹¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë»ÒÈÑÇº¤Ç²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤ÎÌÓÍø¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤È¤½¤ÎÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¡¢±üÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡»Å»öµ¢¤ê¤ÎÆ»¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¸©Æ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ìÂæ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Á°Êý¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬±¦³ÎÇ§¤ò¤»¤º¤ËÆÍÁ³ÂçÄÌ¤ê¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤ÏÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾×ÆÍ¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢»ä¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÌÓÍø¤µ¤ó¤ÏÁ°Êý¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¼Ö´Ö¤òµÍ¤á¤¿¤ê¼Ø¹Ô¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿Âç¤¤Ê¸å²ù
¡¡ÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«ÅÓÃæ¤ÎÏ©ÃÏ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸«¼º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Ò³Å¤·¤Ê¤¬¤é¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø²¶¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é½ù¡¹¤ËÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ï©ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ª¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¸©Æ»¤òU¥¿¡¼¥ó¤·¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¢¤êÆ»¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Û¤É·ã¤·¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¾¯¤·ÉÝ¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤ÎÆü¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ì²¤ì¤ÌÌë
¡¡ÌÓÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Îµ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ÎË¡Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ù¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÈï³²¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ø¸åÊý¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÆ°×¤Ë²Ã³²¼Ô¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ä¹Ô°Ù¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¸åÊý¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¼Ö¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶ò¤«¤µ¤ËÊò¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÆü°Ê¹ß¡¢ÌÓÍø¤µ¤ó¤ÏÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤é¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÅÏÃ¤â·Ù»¡¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Ë¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤ÆÉÂµ¤¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¶ñ¹ç¤Ç¤â°¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë»ÏËö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¿´¤«¤é¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãTEXT¡¿È¬ÌÚÀµµ¬¡ä
¡ÚÈ¬ÌÚÀµµ¬¡Û
°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥é¥µ¡¼ÇÉ¸¯¼Ò°÷·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È¡¢°¦¸¤¤È¹Ô¤¯²¹ÀôÎ¹¹Ô¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä