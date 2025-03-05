¶¶²¼Å°»á¡¡Ê¼¸Ë¡¦ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÅ¬³Ê¡×¡ÄÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¼õ¤±°ìÅáÎ¾ÃÇ
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£µÆü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©¤Î´´Éô¿¦°÷¤¬¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤òÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤¿»ö¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤¬Ê¸½ñÌäÂêÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤òÀßÃÖ¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¡¢£´Æü¤Ë¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µÄ²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¡£ÊªÉÊ¤Î¤ª¤Í¤À¤êµ¿ÏÇ¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´´Éô¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤Ï³°Éô¸ø±×ÄÌÊó¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡µÄ²ñ¤ÎÊó¹ð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤Ï¼¿¦¡¢¤â¤·¤¯¤ÏµÄ²ñ¤ÏºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡×¤È¤·¡¢º£¤ÎÊ¼¸Ë¸©À¯¤Îº®Íð¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬ºòÇ¯£¹·î¤ËµÄ²ñ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«Æ°¼º¿¦¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤»¤¤¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©Ì±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²¦Æ»¤Ç¡Ø¼¿¦¡Ù¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤éµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤òÈ¾Ê¬¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¤Ï¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¹ðÈ¯ÆâÍÆ¤¬Áû¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¿¼Ìë¤Î¥á¡¼¥ë¤ò²þ¤á¤¿¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤òÀâÌÀ¤·¡Ö¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈºØÆ£¸©À¯¤¬Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¡£ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÅ¬³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇµêÃÆ¤·¤¿¡£