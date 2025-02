【EXPO2025 1/144 RX-78F00/E ガンダム (EX-001 グラスフェザー装備)ケミカルリサイクルVer.】4月 発売予定価格:3,960円【THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA】営業期間:4月11日~10月13日場所:大阪市北区梅田 大丸梅田店5階

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「EXPO2025 1/144 RX-78F00/E ガンダム (EX-001 グラスフェザー装備)ケミカルリサイクルVer.」を4月に発売する。価格は3,960円。大阪・大丸梅田店にオープンする「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA」などでの販売を予定している。

本商品は大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて上映の完全新規映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム (EX-001 グラスフェザー装備)」を、1/144スケールで立体化したプラモデル。ケミカルリサイクル樹脂を原料の一部として活用している。2月21日より開催の「GUNDAM NEXT FUTURE FINAL in TOKYO」内でジオラマとランナー一式を公開した。

同社は2025年4月11日より、大阪の大丸梅田店5階に期間限定店舗「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA」をオープンする。営業期間は10月13日まで。同店では、上述の「EXPO2025 1/144 RX-78F00/E ガンダム (EX-001 グラスフェザー装備)ケミカルリサイクルVer.」のほか、「ガンプラ」を中心に、フィギュアやカード、雑貨などさまざまなガンダム商品を取り揃える。

「GUNDAM NEXT FUTURE FINAL in TOKYO」内で展示

