¹ÃÈåÂóÌé¤¬·ãÇò¡Ä¡È¤â¤¦1¤Ä¡É¤Î°ÜÀÒÍýÍ³¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡´¶¼Õ¤¹¤ëÂ¸ºß
ºòÇ¯12·î¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¡Ä°ÜÀÒ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°¤Éô´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤¬Full-Count¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·èÃÇ¤Î1¤Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ·Þ¤¨¤¿º£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¼ÅÄÁ±Â§Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯11·î¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2017¡×¤Ç¡¢Â¼ÅÄ¥³¡¼¥Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ±¡Ê¤¼¤ó¡Ë¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö´Ø·¸À¤Ç¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤«¤éËÍ¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤¤ÆÁ±¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¹ÃÈå¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢·üÌ¿¤ËÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£°ìÀïÉ¬¾¡¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÁ±¤µ¤ó¤¬Ê¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£Áª¼ê°Ê¾å¤Ë¼óÇ¾¿Ø¤¬¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ï¤Ë¡Èº¬µò¡É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¼ÅÄ¥³¡¼¥Á¤ò¡¢¼«Á³¤È¿®Íê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤·Êý¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¡Ë¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ï¢Íí¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÎÆ±Î½±¦ÏÓ¤â¾Ú¸À¡Ä¡Ö¤¹¤´¤¯½àÈ÷¤µ¤ì¤ëÊý¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿Àô·½ÊåÅê¼ê¤â¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¡£¡Ê¾õÂÖ¤¬¡Ë¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯1Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÊá¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µð¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£¹ÃÈå¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Àô¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ÎÎÌ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Àð¤ÎÍ×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä·¹¸þ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¼«É®¤Ç¥Î¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤Î»î¹çÁ°¡¢Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢É¬¤ºÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¾ðÊóÎÌ¡É¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Àô¤â¡Ö¤¹¤´¤¯½àÈ÷¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤«¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Å°Äì¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹ÃÈå¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¤¹¤´¤¯ÅÁÅý¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤¹¤·¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¡£°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÄ©Àï¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¼«¤é½Å°µ¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÃÝÂ¼³Ù / Gaku Takemura¡Ë