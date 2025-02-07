ÉÙÀî¥¢¥Ê¤Î¹â2Ä¹ÃË¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ö´éÌÌ¤¬¥¿¥¤¥×¡×½÷»Ò¤¬Âç¶½Ê³
¡¡2·î4Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤ 2025Åß¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÉÙÀîÍªÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡ÖÂè36²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ê¤º¤à¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥Æ¥ìÄ«¡¦ÉÙÀî¥¢¥Ê¤Î¹â2Ä¹ÃË¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡Ë
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿³¹¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÎøÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¦Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤¤P¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤È¹©Æ£Âçµ±¡ÊDa-iCE¡Ë¡¢Îø¥¹¥Æ¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¡¢¥·¡¼¥º¥óMC¤È¤·¤ÆYouTuber¤Ç¡ÖBG¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¤È¤¦¤¢¤È¡¢2¿ÍÁÈYouTuber¡¦¤à¤¯¤¨¤Ê¤Î¤¨¤Ê¤Ô¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÊ¡ËÜÂçÀ²¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡ÖÂè36²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ê¤º¤à¡£
¡¡¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀÚÄ¹¥¿¥¤¥×¤Î±ö´é¥¤¥±¥á¥ó¤Î¤ê¤º¤à¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤Ê¤Ô¤â¤È¤¦¤¢¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö°ìÅÓ¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î»Ò¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦Îø°¦´Ñ¤Ë¤â¡Ö¥¢¥²¥¢¥²¡ª¡ª¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ê¤º¤à¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ë¤Ê¤Ã¤Ô¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ê¤º¤à¤¯¤ó¤Ï¡¢´éÌÌ¤¬¤È¤ê¤Þ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¤¦¤¿¤â¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¤¨¤Ê¤Ô¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¤ê¤º¤à¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë»ä¤Î¥¿¥¤¥×ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¤È¤ê¤º¤à¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¤À¤Ã¤¿¡£