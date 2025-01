OracleおよびMicrosoftを含む投資家グループが、TikTokの事業買収について協議であるとアメリカの公共放送であるNPRが報じました。Exclusive: White House talking with Oracle, others to save TikTok : NPRhttps://www.npr.org/2025/01/25/g-s1-44779/tiktok-ban-deal-trump-oracle

Oracle and Microsoft are reportedly in talks to take over TikTok - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/25/24351973/oracle-microsoft-tiktok-takeover-dealアメリカでは2024年4月にジョー・バイデン前大統領が「外国の敵が支配するアプリケーションがもたらす国家安全保障上の脅威からアメリカ国民を守る法律」、通称TikTok禁止法に署名したことで成立しました。これにより、TikTokの開発元であるByteDanceに対して、「2025年1月19日までに事業を売却すること」が求められ、期限までの売却が完了しない場合はTikTokのアメリカでサービス提供が停止することとなっており、実際、売却が実現しなかったためTikTokのサービスは一時停止となりました。「TikTok禁止法」施行に伴ってTikTok・CapCut・Lemon8・MARVEL SNAPなどがアメリカで配信停止に - GIGAZINEしかし、ドナルド・トランプ大統領は大統領就任前からTikTok保護を宣言しており、大統領就任後には即座にTikTok禁止法を75日間停止する大統領令に署名し、TikTokがアメリカでもサービスを存続するための猶予を設けました。TikTok禁止法を75日間停止する大統領令にトランプ大統領が署名 - GIGAZINEホワイトハウスはTikTokの事業売却に関する交渉を続けているとされており、新たにNPRが2人の関係者から入手した情報として「OracleとMicrosoftがTikTok買収交渉を進めている」と報じています。報道によると、TikTokの開発元である中国のByteDanceはTikTokの少数株を保有することとなり、「アプリのアルゴリズム、データ収集、ソフトウェアアップデートはOracleが監督する」という形での事業買収について協議中であるとのこと。OracleのサーバーネットワークはすでにTikTokのバックボーンの大部分を担っていますが、今回の買収契約がまとまればOracleは「TikTokで何が起こっているのかを効果的に監視・監督」できるようになると、匿名の情報筋は語っています。今回の事業買収目的について、情報筋は「中国による所有権を最小に抑えること」と語っており、NPRも「これは事実上、アメリカの投資家がTikTokの株式の過半数を保有することを意味します。契約条件が変更される可能性もあり、まだ詳細が詰められている段階です」と報じています。TikTok買収はOracleが主導していますが、アメリカの複数の企業も携わることとなる模様。その中の一社として名前が挙げられているのがMicrosoftですが、NPRは「協議中」ということ以外はっきりしないとしています。なお、Microsoftは過去にもTikTok買収に名乗りを上げていましたが、同社の共同創業者であるビル・ゲイツ氏が「買収は毒杯」と呼び難色を示していたことも知られています。2020年にTikTok買収の話が持ち上がった際には、OracleやMicrosoftだけでなくウォルマートも買収候補に名を連ねていました。しかし、今回は「買収額に難色を示したため」、買収には関与していないと報じられています。TikTok買収競争でMicrosoftがウォルマートとタッグを結成 - GIGAZINEby Mike Mozartなお、トランプ大統領はアメリカがTikTokの株式の50%を保有する合弁事業形式での事業存続の可能性を示唆していました。