¤º¤Ã¤ÈÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿µÁ·»¤«¤éÆÍÁ³¥¥¹¢ª·ëº§¤·¤¿½÷À¡Ö¤ä¤Ã¤È»ä¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÊª¸ì¤¬Æ°¤¤¤¿¡×Åö»þ¤Î¿´¶¤ò·ãÇò
¡¡9ºÐ¤Î»þ¤Ë¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿19ºÐ¤ÎµÁ·»¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢21ºÐ¤Þ¤ÇÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿½÷À¤¬ÅÐ¾ì¡£°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤È»ä¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÊª¸ì¤¬Æ°¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÁ·»Ëå¤Ç·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#4¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤Ë½»¤àÌîÂ¼º»À¤¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡£É×¤ÏÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÂÙ¹°¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤À¡£2¿Í¤Ë¤Ï10ºÐ¤ÎÌ¼¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ï¢¤ì»ÒÆ±»Î¡£9ºÐ¤À¤Ã¤¿º»À¤¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤ÎÂÙ¹°¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯ÂÙ¹°¤µ¤ó¤¬·ëº§¡£ÂÙ¹°¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤ò·Ð¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¿©Âî¤Î²¼¤Ç¡ÈÂ¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¡É¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²¿Ç¯¤âÁ´¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º»À¤¤µ¤ó¤À¤¬¡¢21ºÐ¤Î»þ¤Ë·»¤«¤éÆÍÁ³¤Î¥¥¹¡£¤Ä¤¤¤Ë2¿Í¤Ï·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤«¤é¡Ö·ë¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º»À¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È»ä¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÊª¸ì¤¬Æ°¤¤¤¿¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¡¢À®¸ù¤·¤¿¤¾¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ø¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¥Æ¥¯¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦º»À¤¤µ¤ó¤Ë¡¢¹äÎÏ¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡MEGUMI¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤Èº»À¤¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¶Ã¤¡£º»À¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤ÏÀäÂÐ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¤¿¡£