ºÇ´ó¤ê¥ß¥¹¥É¤Þ¤ÇÌó2»þ´Ö...Èá¤·¤àÅÄ¼Ë¥â¥óá¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥°¥À¡×¤Ë49Ëü¿Í³åºÓ¡¡¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
º£Î®¹Ô¤ê¤Î¥ß¥¹¥É¤Îà¥¢¥ìá¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤·¤¿ÌÔ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î´°À®ÉÊ¤¬¡¢¥³¥ì¤À¡£
¡Ö¶á¤¯¤Ë¥ß¥¹¥É¤¬¤Ê¤¤ÅÄ¼Ë¥â¥ó¤ÎÈá¤·¤¤ºîÉÊ¡×
2024Ç¯12·î4Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¯¤Þ¤ÎÁã¡Ê¡÷kumanou22¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£
11·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ç¥£¥°¥À¡×¡£......¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¤¯¤Þ¤ÎÁã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤á¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤ë¡Å...¡ª
Æ´¤ì¤Î¥Ç¥£¥°¥À¤Þ¤Ç¤Ï±ó¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬...
¤¯¤Þ¤ÎÁã¤µ¤ó¤¬¡¢à¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ç¥£¥°¥Àá¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¤Î¡ÖÇöÈé¥Á¥ç¥³¥Ñ¥ó¡×¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ï¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤ÊÉÊ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¥Ç¥£¥°¥À¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ......à¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ç¥£¥°¥À¿¦¿Í¤ÎºÍÇ½á¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬4Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤¯¤Þ¤ÎÁã¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¼«²ÈÀ½¥Ç¥£¥°¥À¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤ÏÅê¹ÆÆü¤ÇÆ±Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥°¥À¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤«¤éºÇ´ó¤ê¤Î¥ß¥¹¥É¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç2»þ´Ö¼å¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±Çã¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç...·Á¤À¤±¤Ê¤éºÆ¸½½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤¯¤Þ¤ÎÁã¤µ¤ó¡Ë
¶ìÆù¤Îºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇúÃÂ¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥Ç¥£¥°¥À¤Ï¡¢X¾å¤Ç49Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê5ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤ÆËÜÊª¤È¸«´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×
¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö½éÂå¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
¡ÖÈ¯ÁÛ¤ÎÅ·ºÍ¡×
¡Ö´æºî¤À¡ª¡ª...¤¤¤ä¡¢ËÜÊª¤«¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¯¤Þ¤ÎÁã¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï·ë¹½½ê¡¹¹Ó¤¤ºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï¹¥É¾¤ÇÂçÊÑ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£ºî¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ï¤È¤¤¤¦¤È......¡ÖÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¥ß¥¹¥É¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£¥°¥À¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£