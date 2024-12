Ginza Sony Park グランドオープン前の特別プログラム！『ART IN THE PARK （工事中）』に１万人以上が来園

Ginza Sony Parkは、2025年1月のグランドオープンに向けて工事中の建物を特別に開放し、Ginza Sony Parkと縁の深い3名のアーティスト、SHUN SUDO氏、山口幸士氏、玉山拓郎氏を迎えたプログラム『ART IN THE PARK(工事中)』を2024年11月19日(火)〜 12月1日(日)まで開催。会期の2週間を通して来園者が1万人を超え、多くの人に今ここでしか見られない、アートと建築が融合した空間を楽しむことができた。

■来園者から数多くの賞賛会場では、玉山拓郎氏が 工事中のGinza Sony Park の建物全体をひとつの空間としてとらえた作品を展示。地下2階から地上吹き抜けを大胆に使い、フロアの垣根を越えて建物を貫いた光のインスタレーション作品となった。グリーンとオレンジのLED蛍光灯の光が街を行き交う国内外の人々の注目を集め、その光に誘われるようにGinza Sony Parkに立ち寄られる人も多く、内と外を隔てず街と一体化させることで、街を訪れる人々が気軽に行き交うことを目指したGinza Sony Parkのコンセプトを体感できた。また地上3階、4階のフロアでは、SHUN SUDO氏のアイコンとなっているBUTTON FLOWERの作品や山口幸士氏が描く花畑をモチーフにした作品が展示され、またそのフロアの窓からは工事中の階段の足場や作業する人の姿も見られることで、アートと工事現場が同じ作品であるような今ここでしか体験できない空間を楽しむことができた。「工事中の中でアートの展示をするのは斬新で面白い」「上から下まで、アートも新しいGinza Sony Parkの建物も楽しませてもらった」「実際見てみて、期待以上にワクワクする空間だった」「銀座の街の魅力度向上に貢献しようという公共性の高いコンセプトに共感する」「魅力的で画期的な空間」「I will definitely visit Ginza Sony Park, whenever I come to Japan again(また来日する時は必ず再訪したい)」など、来園者から数多くの賞賛が寄せられた。<『ART IN THE PARK(工事中)』 概要>名称:ART IN THE PARK (工事中)日程:2024年11 月19 日(火)〜 12月1日(日) ※終了場所:Ginza Sony Park(東京都中央区銀座5丁目3番1号)入場:無料、事前予約制WEB: https://www.sonypark.com/ginza/040/■Ginza Sony Park 公式サイト■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・子どもの学習姿勢を家具でサポート!オカムラ、子ども向け学習家具「mirumio」発表会・京都発のサステナブルなアップサイクル食シリーズから新商品が登場!「GOOD NATURE MARKET」メディア試食会・本場アメリカの味とボリュームを詰め込んだ!バーガーキング「ワイルドBBQバーガー」・人気のルーター収納ボックス!+10cm幅広サイズになって発売・世界大会優勝の柴田シェフ、郄橋シェフが自身監修ケーキのポイントを解説!「セブン-イレブン クリスマス商品発表会」開催