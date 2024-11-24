¡Ö²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬MVP¼õ¾Þ»þ¤Ë¥Ï¥°¤·¤¿¡Ö2¿Í¤Î½÷À¡×¤Ë½¸¤Þ¤ëÃíÌÜ¡ÄÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡ÖÀµÂÎ¡×
11·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ò¡¢ËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¡£
ºòÇ¯9·î¤Ë±¦Éª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤òÉõ°õ¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ°Ê¾å¡×¤äÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¡£ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿Æ±Î½¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦Áª¼ê¡Ê36¡Ë¤¬MVP¼õ¾Þ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿²èÌÌ¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÅÐ¾ì¡£
¼õ¾Þ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ë¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥¡¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ä´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤È°®¼ê¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤È¥Ï¥°¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿½÷À¤È¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¸µ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤Ï¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÆ±»Ö¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¹¥¤¡Õ¡Ô¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉ×ÉØ¤é¤·¤¤¡ª ÁÖ¤ä¤«¡ª¡Õ¤È´¶·ã¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿YouTube¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¸å¤í¤Î½÷À¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¡©¡Õ
¡Ô¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¥Ð¥ì¥í¤µ¤ó¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤Í¡Õ
¡Ô¸å¤í¤Î3¿Í¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡Õ
¡ÖMVP¼õ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ò¥À¥«»á¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í»á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ï¥°¤ò¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÀµÂÎ¤ÏÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¥Ð¥ì¥í»á¤ÎºÊ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁª¼ê¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÈÉ×¿Í²ñ¡É¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Î¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Ð¥ì¥í»á¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤«¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âµå¾ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ì¥í»á¤ä¤³¤Î½÷À2¿Í¤È´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´¥ÇÕ¡£¤â¤·Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ì¥í»á¤ÎºÊ»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤«¤éÂçÃ«Áª¼ê¤ò¸ø»ä¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ì¥í»á¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥Á¡¼¥àÂçÃ«¡É¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£