ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡É¥¿¥ï¥Þ¥óÉÔÎÑ¡ÉX»á¤¬¡ÖÈà½÷¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×50Ê¬¤Î¼áÌÀ¡¢½ðÌ¾Æþ¤ê¼ÕºáÊ¸¤â¸øÉ½
¡¡11·î13ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó11·î14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ê47¡Ë¤Î¹âµé¥¿¥ï¥Þ¥óÉÔÎÑ¡£¸òºÝÁê¼ê¤ÎX»á¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±þ¤¸¡¢È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¼ÕºáÊ¸¤âÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡É¼ÒÄ¹¤ÈÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
X»á¤Ï50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿©Ê¸éº½Õ½©
¡ÖÈà½÷¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éX»á¤È¼ÓÍýÆà¤¬¡ÖÉÔÎÑ´Ø·¸¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¡£2¿Í¤¬È¾Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ÓÍýÆà¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÏX»á¤¬¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤ÎÆÈ¿È¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ß¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÈà½÷¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡£ñÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬Á´Éô°¤¤¡×
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿Ä¾¸å¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿X»á¤Ï¡¢ÀÊ¤ËÃå¤¯¤Ê¤ê¡¢³«¸ý°ìÈÖ¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤ÏÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤Î¸òºÝÁê¼êX»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡£¤Þ¤¿X»á¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¼ÕºáÊ¸¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£