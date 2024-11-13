¡ÖTV¤«¤é¾Ã¤¨¤í¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÉüµ¢¼¨º¶¤Ç¡ÈÍÊ¸îÇÉ¡É¤¬²á·ã²½¡ªÀïÈÈ°·¤¤¤Î¡Ö½÷À¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿¡¼3¿Í¡×¤ÏÀï¡¹¶²¡¹
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤È¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤È¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11·î8Æü¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤Î¤¦¤¨ÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬¡¢¾¾ËÜ¤«¤éÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë½÷À¤Î¾Ú¸À¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡£¤³¤Îµ»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¾¾ËÜ¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢È¯¹Ô¸µ¤ÎÊ¸éº½Õ½©¤Ë5²¯5000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤Ï¡¢¡Ô´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Éüµ¢¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢°ìÉô¤Î²á·ã¤Ê¡È¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤óÍÊ¸îÇÉ¡É¤«¤é¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¡ÈÀïÈÈ°·¤¤¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê31¡Ë¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê52¡Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡Ê26¡Ë¤Î3¿Í¡£
Èà¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢À²Ã³²¤ÎÊªÅª¾Úµò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿º£¡¢
¡ÔËº¤ì¤Æ¤Í¤§¤«¤é¤Ê¡ª¡Õ
¡Ô¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤¹¤Ù¤¤À¤í¡Õ
¡Ô¶âÎØºÝ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Õ
¡ÔTV¤«¤é¾Ã¤¨¤í¡Õ
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
»Ø¸¶¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ÎÀÅª¶¯Í×µ¿ÏÇ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥Ã¥È¤Î²±Â¬¤ÇÈï³²¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë½÷À¤¬¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È½÷À¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À¤Ø¤Î¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀºÛÈ½¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤Á¤é¤Î¼çÄ¥¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¾õ¶·¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤ò»ö¼Â¤È¤·¤¿Á°Äó¤Ç½÷ÀÂ¦¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¡¢¡Ô²¸ÃÎ¤é¤º¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Æ±¤¸¤¯¾¾ËÜ¤È¶¦±é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤â¡¢½÷ÀÂ¦¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö°û¤ß²ñ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¿Í¤Ë¤·¤¿¤é¡Ø³Ú¤·¤¤°û¤ß²ñ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡£¤Ç¤â¡Ø¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¤¹¤ë¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤óÍÊ¸îÇÉ¤«¤é¡ÔÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡Õ¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼½Å¤Ïº£Ç¯2·îÊüÁ÷¤Î¡ØLIVE¥³¥Í¥¯¥È¡ª¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬¾¾ËÜ¤Ë½÷À¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¦¡È¾åÇ¼¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ËÜ¤¬¡Ô¶¯Í×¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±³¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¾¾ËÜÂ¦¤Î¡ÔÀÅª¤Ê¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤¬ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼Õ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¾¾ËÜ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀïÈÈÃµ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤óÉüµ¢¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£