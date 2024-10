新感覚ヘルシー芋けんぴ×濃厚ショコラ！タマチャンショップ「サクまいも プレミアム(メルティショコラ仕立て)」

自然派食品ストア「タマチャンショップ」と地元都城市の酒造メーカーである霧島酒造は、2024年10月13日(日)の“さつまいもの日”より、共同開発した新感覚芋けんぴ『サクまいも』の新ラインナップ『サクまいも プレミアム(メルティショコラ仕立て)』をタマチャンショップ公式オンラインストアおよびECモール各店などで数量限定販売します。

タマチャンショップ「サクまいも プレミアム(メルティショコラ仕立て)」

商品名 : サクまいも プレミアム(メルティショコラ仕立て)

名称 : チョコレート菓子

内容量/容器: 60g/スタンドパック

販売価格 : 680円(税抜価格630円)

商品ページ : https://tamachanshop.jp/online/202410/51520

販売開始日 : 2024年10月13日(日)

※焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン 2024年10月12日(土)

※霧島酒造オンラインショップ 2024年11月5日(火)

販売店舗 : タマチャンショップ公式オンラインストアおよびECモール各店

焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン、霧島酒造オンラインショップ

「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」では、前日の10月12日(土)より販売開始します。

■霧島焼酎のさつまいも使用で美味しさと健康価値など魅力を発信

2023年10月に発売した『サクまいも』シリーズは、“さつまいも自体がもつ美味しさや健康価値などの魅力をもっと多くのお客様にお届けしたい”という共通の想いから霧島酒造株式会社との共同開発がスタート。

霧島焼酎にも使用されるさつまいも「黄金千貫(コガネセンガン)」を、さつまいも本来の色や味わいをそのままに、減圧フライ製法により通常の芋けんぴとは異なる“サクッと”した食感に仕上げた新感覚の芋けんぴです。

■サクサク食感と濃厚カカオのハーモニー。

魅惑の「サクまいも」が誕生。

今回新発売となる『サクまいも プレミアム(メルティショコラ仕立て)』は、従来の『サクまいも』を甘さ控えめの低糖チョコレートでコーティングし、“サクッ”とした食感をそのままに、さつまいもとカカオの風味が濃厚に溶け合うプレミアムな味わいに仕上がっています。

■美味しさの秘密

POINT 1 「黄金千貫」

霧島山の雄大な自然、シラス台地の肥沃な土壌、そして燦々と降り注ぐ太陽の恵み。

この豊かな環境の中で育まれた「黄金千貫」は、特に甘みと風味が際立つさつまいもです。

自然な甘さに香ばしさとコクが加わり、一層深い味わいを楽しめます。

POINT 2 「濃厚なカカオと嬉しい栄養」

さつまいもの自然な甘さと、カカオを贅沢に使用したチョコレートの深いコクが絶妙に調和し、バランスの取れた味わいを生み出します。

濃厚でありながらも低糖仕立てで重さを感じさせず、軽やかな口当たりが魅力です。

カカオ豆には、赤ワインの約4倍、コーヒーの約9倍ものポリフェノールが含まれており、近年ではカカオポリフェノールが腸内の善玉菌を増やす効果やディフェンシンと呼ばれる難消化性タンパク質由来の機能性成分としても注目を集めています。

さらに食物繊維やミネラルなども豊富です。

植物性食品中のポリフェノール量

女性に嬉しい栄養素が豊富

POINT 3 「サクッと食感」

減圧フライ製法を採用し、さつまいも本来の色や味わいをそのままに、通常の芋けんぴとは異なる“サクッと”した食感に仕上げました。

フライ装置内を減圧し、低温の油で揚げて乾燥するため、素材本来の栄養素が損なわれにくく、さつまいもの優しい甘みや自然な食感を引き立てています。

食べるたびに、さつまいもの素朴な甘さとサクサク感が楽しめます。

POINT 4 「準完全栄養食」

さつまいもは、マグネシウム、ビタミンE、カリウム、ポリフェノール、ヤラピン、ガンクリオシド類などビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれていて、自然界でも珍しい「準完全栄養食品」とされています。

さつまいもにタンパク質や脂質を摂れる食材を合わせることで、バランスのとれた食事となります。

さつまいもの豊富な栄養素

■発売記念セール「どうもはじめましてキャンペーン」を開催

発売を記念して、先着1,000名さま限定で2袋セットが360円OFFとなる特別セールを開催します!

2袋セット通常価格:1,360円 → セール価格:1,000円(税込・送料無料)

360円OFF!

・セール期間 : 2024年10月13日(日)〜10月20日(日)

・セール開催ページ: https://tamachanshop.jp/online/202410/51520

・セール対象店舗 : タマチャンショップ公式オンラインストアおよびECモール各店

※定数に達し次第、キャンペーン終了となります。

※セール内容はモールによって異なる場合があります。

