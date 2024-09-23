¶µ½¬»ØÆ³°÷¤¬¸ì¤ë¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥óÌäÂê¡ÖÆ§¤à¤È°ãÈ¿¡©¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶µ½¬»ØÆ³°÷¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーK¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¡¢Æ§¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î?¥À¥á¤Ê¤Î?¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーK¤Ï¡¢¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥óÌäÂê¤¬¶µ½¬½ê¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーK»á¤Ï¡Ö¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤ÏÆ§¤à¤È°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ë²òÀâ¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢·Ù»¡Ä£¤ÈÅìµþÅÔ·Ù»ëÄ£¤Î¸«²ò¤â°úÍÑ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÆ§¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ä¼ñ»Ý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ³Î®ÂÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤¬¡Ö¼Ö¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä±ß³ê¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Æ»Ï©¤ÎÉôÊ¬¡×¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¡£¡ÖÆ³Î®ÂÓ¤ÏÆ»¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Áö¤ë¤¿¤á¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶µ½¬½ê¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢TPK»á¤Ï¡Ö¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢¸åÂ³¼Ö¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤òÄó°Æ¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ñ»Ý¤ò´Õ¤ß¤¿½ÀÆð¤Ê±¿Å¾¡×¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーK»á¤Ï¡Ö¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤ÏÆ§¤à¤È°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ë²òÀâ¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢·Ù»¡Ä£¤ÈÅìµþÅÔ·Ù»ëÄ£¤Î¸«²ò¤â°úÍÑ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÆ§¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ä¼ñ»Ý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ³Î®ÂÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤¬¡Ö¼Ö¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä±ß³ê¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Æ»Ï©¤ÎÉôÊ¬¡×¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¡£¡ÖÆ³Î®ÂÓ¤ÏÆ»¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Áö¤ë¤¿¤á¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶µ½¬½ê¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢TPK»á¤Ï¡Ö¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢¸åÂ³¼Ö¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤òÄó°Æ¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼ñ»Ý¤ò´Õ¤ß¤¿½ÀÆð¤Ê±¿Å¾¡×¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¶µ½¬»ØÆ³°÷¤¬¸ì¤ë¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥óÌäÂê¡ÖÆ§¤à¤È°ãÈ¿¡©¡×
¶µ½¬»ØÆ³°÷¤¬·Ù¾â¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ëー¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¥ê¥¹¥¯¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë±¿Å¾»×¹Í¤È¤Ï
¶µ½¬»ØÆ³°÷¤¬²òÀâ¡ª¥Ð¥¤¥¯¤Î¤¹¤êÈ´¤±±¿Å¾¡¢°ãÈ¿¤Ê¤Î¤«¡©
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Ä¥¥Î¥ï¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ú·î¤ÎÎØ¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÛYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 17.10Ëü¿Í 409 ËÜ¤ÎÆ°²è
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë·î¤ÎÎØ¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤¬¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ú¤ª»Å»ö°ÍÍê¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û077-545-2222¡Ê´ë²è¹Êó²Ý¡Ë