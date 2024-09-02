ÆâÄê¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¡×ZÀ¤Âå¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¡É½¢³è¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ÆÀ¤Âå¤Î¡ÈÈéÆù¡É³ØÀ¸¤Ï¡ÖÁ°»þÂåÅª¡×¤Èº¤ÏÇ
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Î½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï2021Ç¯¡¢¿·³ã¸©Ä£¤ÎÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¡Ê¼Ì¿¿¡¦»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡ÖÀÎ¤«¤é¿Æ¤Ø¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¿Æ¤Î¤¿¤á¤Î²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥ª¥ä¥«¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³2¡¢3Ç¯¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¿Í»ö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢5¼Ò¤Ç¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥§¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ÂåÉ½¤Î郄¶¶¼Â»á¤À¡£
¡ÖÇØ·Ê¤Ï¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ØÀ¸¤¬ÆâÄê¼Âà¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï´ë¶È¼çÆ³¤À¤Ã¤¿½¢¿¦³èÆ°¤¬¡¢³ØÀ¸¤¬Áª¤Ö·Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÄê¼Âà¼Ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ï¡¢¿Æ¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ø¥ª¥ä¥«¥¯¡Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤Ç¡Ø¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê郄¶¶»á¡Ë
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ö2023Ç¯ÅÙ ½¢¿¦³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥ä¥«¥¯¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÎ¾¿Æ¤Ï52.4¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹Â¾å·ûÊ¸»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï6·î1Æü¤«¤éÁª¹Í¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤è¤¦´ë¶È¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï6·î»þÅÀ¤Ç8³ä°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤¬ÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆâÄê¼Ôº©¿Æ²ñ¤Ê¤É¤Ç¾µÂú½ñ¤ò¼è¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Â¾å»á¤¬¤¢¤ëÀºÌ©µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÆâÄê¤ò½Ð¤¹¤±¤ÉÍè¤ë?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿³ØÀ¸¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç½¢³è¤ò¤¹¤ë¡Ø¿Æ»Ò½¢³è¡Ù¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ä¥«¥¯¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸½ºß¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆþ¼Ò1Ç¯¤á¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÈÆè°õ¤ò¤·¤¿»æ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿©ÉÊ¾¦¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¿Æ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÈÆè°õ¤ò¤¹¤ëÆâÄê¾µÂú½ñ¤ò2ÄÌ¡¢Äó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾µÂú½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Úµò¤¬»Ä¤ë½ñÌÌ¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù¤Ç¡¢ÆâÄê¤ò¼Âà¤·¤Æ¾µÂú½ñ¤âÄó½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢Âè°ì»ÖË¾¤À¤Ã¤¿Âç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÆâÄê¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ª¥ä¥«¥¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤Ã¤¿B¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Ê°¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥ª¥ä¥«¥¯¼«ÂÎ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆâÄê¾µÂú½ñ¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤¨¤Ã?¡¡¤³¤ì¤ò½ñ¤«¤»¤ë¤Î?¡Ù¤È¥É¥ó°ú¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï»þÂå¤ÎÀèÃ¼¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÆ§¤ß³¨¤ß¤¿¤¤¤ÊÁ°»þÂåÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤È¡£À®¿Í¤Ç¤¢¤ëËÜ¿Í¤Ë·èÄê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿Æ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½ñÌÌ¤ò¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åª¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È°ìµ¤¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡B¤µ¤ó¤Ï¡¢°µÇ÷ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤âÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆâÄê¤ò¼Âà¤·¡¢Âç¼ê¾¦¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡Ö´ë¶È¤ÏÆâÄê¼Âà¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸½¤Ë»ä¤ÏÆþ¼Ò¤ò¼Âà¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¥ä¥«¥¯¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆâÄê¾µÂú½ñ¤ËË¡Åª¤Ê¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤À¤Ã¤ÆÉ´¤â¾µÃÎ¤Î¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢½éÇ¤µë¤ò1Ëü±ß¾å¤²¤Þ¤¹¡¢Íµë¤ò5ÆüÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¤È¤«¡¢³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ë¶È¤¬¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¿Æ¤Ï¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¡¢¼«¤é¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ï°ÂÄê¤·¤¿´ë¶È¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤Æ¼Âà¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î郄¶¶»á¤¬¼ÂÎã¤òµó¤²¤ë¡£
¡ÖBtoB¤Ê¤É¡¢À¤´ÖÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤²ñ¼Ò¤ÏÂ¨¡¢¡ØÉÔ°ÂÄê¤À¡Ù¤È¸«¤Ê¤¹¿Æ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï7³ä¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÄ¶Í¥ÎÉ´ë¶È¤ËÆâÄê¤òÆÀ¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¼Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î»þÂå¤«¤é¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢IT¶È³¦¤Ê¤É¤Ë¡Ø²ø¤·¤¤¡Ù¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¤Î¿¦¼ï¤Ë¡Ø¥¥Ä¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼Âà¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Â¾å»á¤Ï¡¢¤¢¤ëÃæ¾®¤Î·úÀß¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤ËÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¬»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Ï¡Ø¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¸æ¼Ò¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÇ®¿´¤Ë»ÖË¾Æ°µ¡¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¤ËÈà¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ØÊì¤òÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÎ®´ë¶È¤Ë¹Ô¤±¤Èµã¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÃÇ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°½Ð¤ÎA¤µ¤ó¤ÎÂè°ì»ÖË¾¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¿¦¤Ç¡¢Ìµ»öÆâÄê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Æ¤È¤Ï¸ýÏÀÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÀ¸ÊÝ¤Î±Ä¶È¤Ê¤ó¤Æ¥Î¥ë¥Þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»ö¤ÎÊý¤Ë¤Ïº©¿Æ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¿Æ¿È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½¢¿¦Àè¤¹¤é¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢ZÀ¤Âå¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤Î¿Æ¤¬¥ª¥ä¥«¥¯¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¹Â¾å»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÉôÉÊ¤äÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤Î¾Ò²ðCM¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¿ÆÂÐºö¡£´ë¶È¤âËÜ²»¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¼«Î©¤·¤¿³ØÀ¸¤òºÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥ª¥ä¥«¥¯¤Ï¤ä¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡´ë¶È¤ÏÉ¬»à¤Ë¥ª¥ä¥«¥¯¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ØÀ¸¤Î¼Âà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¾ï¤Ê½¢³è¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£