Îô²½¤·¤¿Æ¼¥á¥À¥ë²ó¼ý¡ÖËÍ¤Î¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¡×¡¡Âç²ñÂ¦¤ËÅÏ¤·¤¿²¤½£Áª¼ê¡Ö¸¦µæ¤Î¤¿¤á¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¥á¥À¥ê¥¹¥È¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤°¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¡ÈÎô²½ÌäÂê¡É¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥¤¥ó¥°Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎô²½¤·¤¿¥á¥À¥ë¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¡¢ÊÌ¤ÎÊª¤È¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖIreland AM¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥á¥À¥ë¸ò´¹¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥¤¥ó¥°ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¥«¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥¢¡¦¥ê¥ó¥Á¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥É¥¤¥ë¤Î2¿Í¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥ê¥ó¥Á¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¡¢²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¥á¥À¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥É¥¤¥ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Ë²ó¼ý¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥á¥À¥ë¤Î¤É¤³¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤À¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥á¥À¥ë¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡ÖÎô²½¤·¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ë¤ò¡ØÉÑÈ¯¤¹¤ëÌäÂê¡Ù¤È¤·¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤éÃ¥¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¥á¥À¥ë¤Î¿Ä¤Ï¶ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Î¡ÈÎô²½ÌäÂê¡É¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥ã¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢ÅÉÁõ¤¬Çí¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿»ö¤ÇÉ½ÌÌ²½¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Âç²ñÂ¦¤¬¸ò´¹¤òÌóÂ«¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥¤¥í¡¼¥Ê¡¦¥Þ¡¼¤ä¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ì¸Ä¿Í¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¤¥È¥¥ó¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¶â¤Î¾¾»³¶³½õ¤é¤â¥á¥À¥ë¤Î°ÛÊÑ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë